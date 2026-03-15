Se trata de Miguel Otero (TC Austral), Emiliano López (TC Patagónico) y Martín Jones (TP 1.100cc), quienes ganaron en la 1ª fecha corrida en Trelew, donde también vencieron Daniel Miranda (TP Gol 1.6) y Sebastián Marsicano (Renault 12).

Tres campeones arrancaron el año con victoria en el automovilismo provincial

Se corrió este domingo en el autódromo Mar y Valle de Trelew la primera fecha del calendario provincial de automovilismo, donde se destacaron los triunfos de los campeones Miguel Otero en el TC Austral, Emiliano López en el TC Patagónico y Martín Jones en el TP 1.100cc. Además, los otros dos grandes ganadores que tuvo la apertura de la temporada fueron Sebastián Marsicano en Renault 12 y Daniel Miranda en el TP Gol 1.6.

Esta primera competencia la organizó la Asociación Mar y Valle, con fiscalización de la Federación Chubutense de Automovilismo.

La mañana del domingo, del Gran Premio “Asociación Mar y Valle”, arrancó con la final de Renault 12, donde la victoria quedó en poder del deseadense Sebastián Marsicano (21’45”244/1000).

El ganador llegó escoltado por Javier Casas y Gianfranco Mesiti.

Los diez primeros puestos se completaron con Lucas Nicolia, Marcos Panquilto, Federico Baima, el debutante Franco Allochis, Ezequiel González, Sebastián Acosta y Juan José Campano.

A continuación se corrió la final del TC Austral, categoría que largó con once pilotos.

La victoria en esta apertura de la temporada fue el actual campeón Miguel Otero (18’21”129/1000), quien con su Dodge Nº 1, se quedó de punta a punta con la final.

El piloto de Kilómetro 8 llegó escoltado por Sergio Larreguy (Ford), mientras que Javier Figueroa, también con la marca del óvalo, completó el podio.

Luego llegaron Javier Hernández (Chevrolet), Fernando Vázquez (Dodge), Eduardo Varone (Ford), Marcelo Pérez (Ford), Emanuel García (Ford), Rubén Pires (Ford) y Gustavo González (Torino).

Luego, el turno le tocó al TC Patagónico, categoría que cumplió su carrera número 300. La competencia se la llevó Emiliano López (21’56”382/1000), quien con su Chevrolet y el ‘1’ en los laterales, hizo valer por qué es el campeón de la categoría.

El segundo puesto fue para Emanuel Abdala, mientras que el tercer lugar quedó para Nazareno -el hermano de Emiliano-, ambos con la marca del moño.

Después llegaron Axel Oliver (Torino), Marcos Laudonio (Chevrolet), Sebastián Naso (Ford), Tomás Oliver (Chevrolet), Mauricio Naso (Chevrolet) y Pablo Pires (Ford). Daniel Sosa (Chevrolet), que terminó décimo, luego en la técnica fue excluido por un choque al auto de Daniel Laudonio (Chevrolet), quien tuvo que abandonar.

Mientras tanto, el caletense Daniel Miranda (18’43”734/1000) se quedó con el triunfo en la final de los Renault 12. Martín Coronel y Nicolás Vales fueron sus escoltas.

Después cruzaron la bandera a cuadros Nicolás D’Elías, Agustín Montecino, Fabián López, Maximiliano Valle, Arian Gómez, de gran avance en la final, Daniel James, Martín Ebene y Fernando Przybytek.

La tarde llegó a su culminación con la última final, que fue al del Turismo Pista 1.100cc, la categoría que más máquinas puso en pista el fin de semana en el Valle.

La victoria quedó para otro campeón de la temporada 2025. Se trata de Martín Jones (20’45”969/1000) quien se quedó con el primer puesto de la última final de la tarde, seguido por Santiago Villar y Pablo Arabia.

Los diez primeros lugares se completaron por Santiago Acevedo, Martín Muñoz, Luciano Matazmala, Franco Vallejos, Federico Rinardi, Daniel Nogales y Pedro Fasiolo.

De esa manera, se fue el primer capítulo -de diez- que tiene la temporada 2026 de automovilismo. La próxima competencia se correrá del 10 al 12 de abril en el autódromo General San Martín de Comodoro Rivadavia.

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Panorama - Finales

Renault 12 (16 vueltas)

1º Sebastián Marsicano 21’45”244/1000

2º Javier Casas a 0’518/1000

3º Gianfranco Mesiti a 0’685/1000

4º Lucas Nicolia a 1’265/1000

5º Marcos Panquilto a 10’171/1000

6º Federico Baima a 10’619/1000

7º Franco Allochis a 10’733/1000

8º Ezequiel González a 13’257/1000

9º Sebastián Acosta a 13’318/1000

10º Juan José Campano a 19’066/1000

TC Austral (16 vueltas)

1º Miguel Otero (Dodge) 18’21”129/1000

2º Sergio Larreguy (Ford) a 1’031/1000

3º Javier Figueroa (Ford) a 1’353/1000

4º Javier Hernández (Chevrolet) a 12’542/1000

5º Fernando Vázquez (Dodge) a 15’066/1000

6º Eduardo Varone (Ford) a 21’641/1000

7º Marcelo Pérez (Ford) a 21’925/1000

8º Emanuel García (Ford) a 23’144/1000

9º Rubén Pires (Ford) a 59’677/1000

10º Gustavo González (Torino) a 4 vueltas

TC Patagónico (18 vueltas)

1º Emiliano López (Chevrolet) 21’56”382/1000

2º Emanuel Abdala (Chevrolet) a 0’561/1000

3º Nazareno López (Chevrolet) a 1’354/1000

4º Axel Oliver (Torino) a 2’102/1000

5º Marcos Laudonio (Chevrolet) a 2’657/1000

6º Sebastián Naso (Ford) a 2’967/1000

7º Tomás Oliver (Chevrolet) a 3’414/1000

8º Mauricio Naso (Chevrolet) a 3’761/1000

9º Pablo Pires (Ford) a 3’773/1000

TP Gol 1.6 (16 vueltas)

1º Daniel Miranda 18’43”734/1000

2º Martín Coronel a 1’306/1000

3º Nicolás Vales a 1’912/1000

4º Nicolás D’Elías a 3’108/1000

5º Agustín Montecino a 3’167/1000

6º Fabián López a 7’592/1000

7º Arian Gómez a 7’683/1000

8º Daniel James a 10’886/1000

9º Martín Ebene a 20’917/1000

10º Fernando Przybytek a 22’326/1000

TP 1.100cc (16 vueltas)

1º Martín Jones 20’45”969/1000

2º Santiago Villar a 0’226/1000

3º Pablo Arabia a 0’451/1000

4º Santiago Acevedo a 1’375/1000

5º Martín Muñoz a 1’445/1000

6º Luciano Matazmala a 1’546/1000

7º Franco Vallejos a 11’869/1000

8º Federico Rinardi a 13’352/1000

9º Daniel Nogales a 13’557/1000

10º Pedro Fasiolo a 13’903/1000