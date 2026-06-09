Tres protagonistas de Gimnasia analizaron el triunfo ante Quimsa

Anyelo Cisneros, Martiniano Dato y Marcos Chacón analizaron la victoria sobre Quimsa que dejó al Mens sana con ventaja de 2-0 en las Finales de La Liga Nacional.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia volvió a imponerse en Santiago del Estero, derrotó a Quimsa y regresó al sur del país con una ventaja de 2-0 en las Finales de la Liga Nacional. Tras el encuentro, tres de los protagonistas del conjunto patagónico destacaron la intensidad mostrada por el equipo, el compromiso colectivo y la importancia de mantener la concentración de cara a los próximos compromisos de la serie.

Anyelo Cisneros, una de las figuras de la noche con 15 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias, resaltó la reacción del equipo luego de un primer tiempo en el que Quimsa logró tomar la iniciativa. "Estoy contento por la victoria de hoy porque este partido era muy importante para nosotros", expresó.

El interno consideró que el cambio de actitud en el complemento fue determinante para quedarse con el segundo punto. "Creo que la clave estuvo en la intensidad que mostramos en la segunda mitad. Sabíamos que Quimsa iba a venir a buscar este partido sí o sí porque era muy importante para ellos. Además, tienen grandes jugadores".

Sobre el mensaje recibido en el entretiempo, agregó: "Sacaron una diferencia en el primer tiempo, pero después del entretiempo nuestro coach nos dijo que saliéramos con mucha intensidad y que cada uno aportara su granito de arena. Estoy muy contento por mis compañeros. Cumplimos el plan y pudimos quedarnos con una victoria que nos beneficia porque ahora volvemos a casa 2-0. Tenemos que seguir enfocados para lo que viene".

Por su parte, Martiniano Dato, máximo anotador de Gimnasia con 17 puntos, valoró el trabajo realizado en Santiago del Estero, aunque remarcó que la serie todavía está lejos de definirse. "Vinimos a esto, queríamos por lo menos llevarnos un juego. Vamos a ir partido a partido en una serie que es muy dura. Todavía no pasó nada; ahora volvemos a Comodoro con la misma convicción y las mismas ganas de ganar con las que vinimos acá".

El escolta también se refirió a su presente personal y al respaldo que recibe dentro del equipo. "Quizás el hecho de jugar partidos de esta magnitud con la inocencia de las primeras veces hace que sea así. Además, la confianza que me dan mis compañeros y Pablo (Favarel), no solo hoy sino durante toda la temporada, hace que yo también confíe en mí".

Otro de los jugadores que dejó sus sensaciones fue Marcos Chacón. El escolta destacó la fortaleza mental del equipo para mantenerse en partido y cerrar una nueva victoria como visitante. "Esto es una locura. Fue un partido durísimo. Quimsa hizo un gran juego, pero nosotros no bajamos la guardia, nunca nos rendimos, luchamos hasta el final y pudimos llevarnos la victoria".

Pensando en lo que viene, Chacón insistió en la necesidad de sostener la misma mentalidad durante el resto de la serie. "Tenemos que seguir así, luchando en todos los partidos porque cada juego es distinto y cualquiera de los dos equipos puede ganar. Estoy muy contento por las dos victorias que conseguimos en Santiago".