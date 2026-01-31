Triunfo de Monteros Vóley por 3-2 ante San Lorenzo

El equipo tucumano, que sigue cuarto, se impuso en tie-break por la continuidad del 5º Tour de la LVA que se juega en el Socios Fundadores.

Monteros Vóley Club de Tucumán derrotó este sábado a San Lorenzo -en tie-break- por 3-2 en el segundo partido de la tercera jornada del Tour 5 de la Liga de Vóleibol Argentina, que se juega en Comodoro Rivadavia, bajo la organización de Waiwen.

El intenso encuentro, que se jugó en el Socios Fundadores, tuvo los siguientes sets: 11-25 y 19-25 -para Monteros-, 25-19, 25-16 -para San Lorenzo- y 16-18, favorable al conjunto tucumano.

El opuesto Federico Pereyra, con 25 puntos -18 de ataque-, fue el goleador del elenco tucumano, bien acompañado por el receptor Máximo Mansilla con 17, mientras que en el “Ciclón”, que sufrió su segunda caída seguida en este Tour, los mejores fueron el opuesto Wilson Acosta -el otro máximo anotador del juego- con 25 tantos -21 en ataque- y el receptor Ramiro Nielson con 14 tantos.

De esa manera, Monteros (9 triunfos y 5 caídas) continúa en el cuarto puesto, ahora con 25 puntos, mientras que San Lorenzo (5 y 9), ahora se ubica séptimo con 16.

La acción sigue a partir de las 18 con el duelo entre Defensores de Banfield y el puntero Ciudad y cerrará, el local Waiwen que se medirá ante River Plate en un partido fundamental.

Los partidos se transmiten por la señal de Fox Sports, como así también a través de YouTube por el canal de la ACLAV (Asociación de Clubes Liga Argentina de Vóleibol).

…………….

Panorama – Tour 5 - Socios Fundadores

Sábado 31 – Día 3

- Vélez Sarsfield 0 / Boca Juniors 3 (23-25, 21-25 y 20-25)

- San Lorenzo 2 / Monteros Vóley Club 3 (11-25, 19-25, 25-19, 25-16 y 16-18).

18:00 Defensores de Banfield vs Ciudad Vóley.

21:00 Waiwen Vóley Club vs River Plate.

Domingo 1 – Día 4

11:00 Boca Juniors vs UPCN San Juan Vóley

15:00 Monteros Vóley Club vs Vélez Sarsfield

18:00 River Plate vs Tucumán de Gimnasia

21:00 San Lorenzo vs Waiwen Vóley Club.