Un acuerdo comercial tras 25 años de negociaciones

El Mercosur y la Unión Europea firmaron el histórico acuerdo comercial tras dos décadas y media de negociaciones. La rúbrica del tratado tuvo lugar en Asunción, Paraguay. El presidente, Javier Milei, aseguró que Argentina ratificará el entendimiento en el Congreso.

El Mercosur y la Unión Europea firmaron este sábado su histórico acuerdo comercial tras 25 años de negociaciones. El jefe de Estado, Javier Milei, dijo presente en la cumbre en Asunción junto a sus pares; Rodrigo Paz (Bolivia); Yamandú Orsi (Uruguay); José Raúl Mulino (Panamá) y Santiago Peña (Paraguay), quien oficia de anfitrión por ser el titular pro tempore del Mercosur. También fueron parte de la ceremonia los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, Antonio Costa, como representantes de la UE.

El primer mandatario en hablar fue Peña, quien expresó su gratitud a todos los países por el momento compartido. "Es una gran alegría darle la bienvenida a esta histórica firma, la cual se celebrará gracias a la poderosa fuerza simbólica del destino", comenzó y destacó a Asunción como "centro de integración de Sudamérica" para la ocasión, al recordar que el Mercosur se fundó en esta misma ciudad.

"Por ello es justicia poética que hoy siga cumpliendo su misión ante la historia, al acogernos para ser testigos de un acontecimiento histórico, la firma del acuerdo de asociación entre el Mercosur y la UE", destacó. Además, resaltó la fecha "largamente esperada por nuestros pueblos" ya que "marca un hito al unir dos de las regiones y mercados más importantes del mundo".

MILEI RATIFICO EL TRATADO

El presidente Javier Milei fue el segundo jefe de Estado en hablar, al sostener: "Tras veinticinco largos años de negociaciones, firmamos finalmente el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, quizás el mayor logro obtenido por el Mercosur desde su creación".

Agregó que el consenso es "resultado de una decisión estratégica que la Argentina contribuyó a impulsar con determinación durante su presidencia protempore el año pasado". El encuentro fue definido por Milei como un "hecho de gran trascendencia política y económica", quien lo consideró como "una inserción internacional más abierta, previsible, flexible y dinámica".

EL 20% DEL PBI GLOBAL

La presidenta del Comité Europeo, Von der Leyen, dijo presente y expresó: "este momento pertenece a todas las naciones del Mercosur (...) porque no se trata únicamente de acercar países, sino de conectar continentes. Y cada uno trabajó con enorme esfuerzo para alcanzar este resultado".

También recalcó los años de debate del consenso, ya que en estos 25 años, "muchas manos trabajaron incansablemente, atravesaron cambios de gobierno, sobrevivieron a innumerables reuniones. Y todos sabemos que fue necesario un impulso final para concretarse hoy".

"Estamos creando la mayor zona de libre comercio del mundo para 700 millones de personas y se está poniendo en juego un PBI que representa casi el 20% del producto bruto global. Elegimos el comercio justo por sobre los aranceles. Elegimos una asociación productiva, de largo plazo, por sobre el aislamiento", recalcó.