Un adolescente de El Bolsón recibió múltiples puñaladas: buscan al agresor

Fue durante un presunto ajuste de cuentes que protagonizó un hombre que fue identificado. El hecho ocurrió durante el fin de semana en El Bolsón.

Un adolescente de 17 años recibió heridas punzantes en abdomen, espalda y cuello que fueron protagonizadas por un sujeto, en el marco de un presunto ajuste de cuentas que se produjo durante la madrugada del sábado.

El denunciante fue el tío de la víctima, quien aportó datos a los investigadores sobre los presuntos agresores.

El hecho ocurrió en Sarmiento, entre San Francisco de Asís y Alberdi. La víctima tiene 17 años y fue hospitalizada tras el brutal ataque, que habría sido perpetrado con un cuchillo.

Según la información recabada en el lugar, el agresor circulaba a bordo de un vehículo que se detuvo frente a la presencia de la víctima. El agresor descendió, agredió a la víctima y huyó con rumbo desconocido.

Los datos del sospechoso y del vehículo están en poder de los investigadores, que trabajan para esclarecer la causa que fue caratulada como lesiones agravadas por el uso de arma blanca.