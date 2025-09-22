El uruguayo Gonzalo Falcón, jugador de Deportivo Recoleta, vio la tarjeta roja en la victoria de Deportivo Recoleta por 3-1 ante Atlético Tembetary en el Clausura.

Un arquero le tocó la cola a su rival y se fue expulsado en Paraguay

Deportivo Recoleta venció 3-1 a Atlético Tembetary en la fecha 13 del Torneo Clausura de Paraguay, pero el resultado quedó en segundo plano por una situación insólita. Su arquero, Gonzalo Falcón, fue expulsado tras un gesto antideportivo contra un rival.

El conjunto visitante había abierto el marcador con un gol de Alan Gómez Benítez en la última jugada del primer tiempo. Sin embargo, Recoleta reaccionó en el complemento y dio vuelta la historia con tantos de Wilfrido Báez, Rodrigo Rojas en contra y Tomás Canteros también en contra.

La jugada polémica ocurrió a los 78 minutos, en la previa de un córner. El defensor Sebastián Olmedo intentó incomodar al arquero, quien respondió de manera inapropiada al tocarlo en una zona indebida. El árbitro Giancarlo Juliadoza no dudó y le mostró la tarjeta roja directa.

Pese a la expulsión de su arquero, los Canarios sostuvieron el resultado y lograron sumar tres puntos valiosos que los dejaron con 18 unidades, en el quinto puesto de la tabla. Para Tembetary, en cambio, la derrota significó quedar en el fondo con solo seis puntos.

Embed SE LE FUE LA MANO

Al igual que el chileno Jara que le metió el dedo entre los glúteos a Cavani en 2015. En la Liga Paraguaya el portero Gonzalo Falcon, de Recoleta, hizo lo mismo con Olmedo de Tembetary y fue expulsado por el árbitro Juliadoza por la acción ofensiva y humillante pic.twitter.com/S0XL8lpoFX — Jose Borda (@Borda_analista) September 21, 2025

El arquero uruguayo de 28 años, con pasado en Boston River, Liga de Quito y Deportivo Luqueño, quedó en el centro de la polémica por su reacción desmedida. Ahora se perderá al menos el partido ante Sportivo Ameliano, programado para el lunes 29 de septiembre.

El triunfo de Recoleta y la inesperada acción del arquero se convirtieron rápidamente en tema de conversación en el fútbol paraguayo, donde el comportamiento de los jugadores quedó bajo la lupa más allá de lo deportivo.

TyC Sports.