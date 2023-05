Un emocionado Gallardo descubrió la estatua en su honor en River

River Plate le rindió este sábado homenaje al entrenador más ganador de su historia, Marcelo Gallardo, quien fue el encargado de descubrir la estatua gigante con su figura y, casi al borde de las lágrimas, el ’Muñeco’ expresó su agradecimiento y amor por el club: "Crecí en este club y creo que voy a morir en este club".

En la ceremonia se vieron las imágenes con lo mejor de la etapa del técnico, acompañado por excompañeros, dirigentes y jugadores.

Tras más de cuatro años de trabajo a cargo de Mercedes Savall, la escultora fanática riverplatense, autora de la figura de Ángel Amadeo Labruna que se encuentra en el Museo de River, finalmente, llegó el momento de conocer la impresionante figura ideada por el dirigente Carlos Trillo.

Gallardo se hizo presente en el escenario montado en el ingreso principal del club en la calle Figueroa Alcorta, ante miles de hinchas, para dar inicio a la ceremonia.

Marcelo Salas, el exdelantero chileno destacó sobre el ’Muñeco’ como futbolista: "Su principal característica era su fuerte personalidad".

Mientras que el exdefensor Hernán Díaz remarcó: "Creo que va a haber un antes y un después de Marcelo Gallardo. Estamos todos orgullosos, los que lo conocemos de chico. Se transformado en una leyenda del club. Y quiero agradecerle por haber ganado la final más importante del mundo".

Enzo Francescoli, el secretario técnico e ídolo de River, recordó cómo fue qué eligió a Gallardo para suceder a Ramón Díaz, y destacó: "Es todo mérito de él".

Por su parte, Matías Biscay, mano derecha del DT, contó: "Marcelo para mí es un hermano que me dio la vida, el fútbol. Siempre me preocupaba estar a la altura".

Y su otro ayudante Hernán Buján detalló: "Para nosotros era una gran responsabilidad responderle al amigo. Teníamos que transmitir su mesaje. El final fue el que queríamos. Marcelo es el mismo que conocimos a lo 15 años. No lo cambió nada".

LA COPA ETERNA

Leonardo Ponzio ingresó con la Copa Libertadores, junto a varios de los "héroes de Madrid", como Enzo Pérez, Franco Armani, Bruno Zuculini, Nicolás de la Cruz, Juan Fernando Quintero, Jonatan Maidana y ’Nacho’ Fernández.

El excapitán de la era Gallardo rescató de su trabajo con el DT: "Empecé a entender un poco el fútbol, cuando me empezó a bajar algunas líneas". "El agradecimiento es eterno, como esta copa".

Por su parte, Quintero contó: "Muy contento de haber hecho historia en el club. Somos privilegiados. Agradecido con la vida y el fútbol".

"En la cancha es demasiado exigente, en la cancha, a veces lo quería matar, pero siempre saca lo mejor". "Fuera de la cancha, totalmente diferente, muy tranquilo".

Jnto al actual presidente Jorge Brito y el antecesor, Rodolfo D'Onofrio, quien arengó: "Por esa comunión que tuvimos, logramos lo que logramos. A este monstruo hay que seguir teniéndolo".

Tras la cuenta regresiva, llegó el momento de que Marcelo Gallardo apretara el "botón rojo" que descubrió la gigante estatua con su figura levantando la Copa Libertadores".

"SOY UN PRIVILEGIADO"

Y para el cierre, lo más esperado por todos, las palabras del homenajeado:

"Sabía que iba a ser un momento difícil para expresarme. Es muy fuerte la emoción que siento. Me siento un privilegiado, hasta con algo de incomodidad. Mi vida no me va a alcanzar para agradecer. No hay posibilidad alguna de que uno pueda desprenderse de este maravilloso club".

"Lo que quería expresar con profunda emoción es agradecimiento a la gente que me acompañó en este camino".

"Este club es grande por su historia y por us glorias. Soy un privilegiado de pertenecer a este club. Quiero agradecer a mis amigos y cuerpo técnico, a los jugadores que me han hecho crecer muchísimo, a los directivos que me han expresado su confianza. A Enzo, que ha estado siempre apoyándome. Y por último, ustedes, los hinchas, hicieron que este homenaje se hiciera realidad. No me alcanzan las palabras para agradecerles. Los voy a amar siempre. Crecí en este club y creo que voy a morir en este club".