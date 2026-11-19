El presunto autor del crimen ya está detenido. Los clubes para los que jugó el deportista publicaron sendos mensajes de condolencias para su familia.

Un futbolista de 20 años reclamó por el arreglo de una moto y lo mataron

La Justicia de San Luis investiga el crimen de Dylan Gatica, un jugador de fútbol de 20 años que fue asesinado a puñaladas el martes de esta semana en medio de una discusión por un pago adeudado por su trabajo como mecánico.

El crimen fue registrado durante la tarde del martes en una vivienda del barrio Los Telares, ubicado cerca de la Terminal de Ómnibus de San Francisco del Monte de Oro, localidad que es cabecera del departamento Ayacucho, provincia de San Luis.

Testigos de la causa judicial informaron que Dylan Gatica había ido con su primo a la casa de un cliente para reclamar un pago adeudado por el arreglo de una moto, pero en vez se encontró con la reticencia del hombre a abonar su trabajo como mecánico.

Tras la discusión los hombres se separaron, pero después de un rato volvieron a enfrentarse, y en esa oportunidad el deudor apuñaló dos veces en el pecho al joven jugador de fútbol.

Según informaron medios de San Luis como El Diario de la República, para las 22 del martes el agresor ya se había entregado en la comisaría local y se presume que para este miércoles continúa detenido como único acusado por el crimen.

El caso quedó en manos del fiscal Juan Pablo Díaz Estopiñán, titular de la Fiscalía de Instrucción N° 1, y del personal del Departamento de Homicidios.

Mientras tanto, este miércoles las instituciones donde jugó Dylan, el Club Social y Deportivo Colocasi y el Atlético Rincón, publicaron mensajes de condolencias para la familia y allegados del joven.

"Siempre en nuestro corazones", expresaron desde Atlético Rincón, mientras desde Colocasi despidieron a su "exjugador y amigo".

Familiares y amistades de Dylan reclamaron justicia en posteos de Facebook y otras redes sociales, y hasta desde el Centro Educativo N° 19 Domingo F. Sarmiento, de donde Dylan había egresado en 2023, lamentaron el crimen.