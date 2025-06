Un geriátrico funcionaba sin permisos ni habilitación

Este jueves, pasado el mediodía, el secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, encabezó una inspección en el geriátrico clandestino, que funcionaba en el primer piso de la vivienda, ubicada en Alem 1000, entre Huergo y Sarmiento. Había cuatro habitaciones donde se alojaban los adultos mayores, quienes padecen distintas afecciones mentales.

Al respecto, Gómez indicó: “recibimos un llamado anónimo que nos dio aviso sobre un geriátrico clandestino irregular. Rápidamente le avisé en horas de la mañana al intendente y me pidió que actuemos en consecuencia. De ese modo, me puse en contacto con personal de la Secretaría de Salud del municipio, personal de Habilitaciones y de Seguridad e Higiene, también con la unidad Regional de la Policía de Chubut y otros organismos a fines”.

Durante la inspección estuvieron presentes la dueña, encargada y empleadas junto a los ocho adultos. Acompañaron el equipo de salud municipal, la Dirección de Adultos Mayores, Habilitaciones Comerciales, Policía Comunitaria y Seccional Segunda. “En la intervención detectamos varias irregularidades, tales como: un edificio que no reúne las condiciones edilicias para albergar a ocho abuelos vulnerables, que no tiene mecanismo de lucha contra incendios, un establecimiento que no cuenta con personal idóneo y que no tiene el carnet sanitario para dicha labor”, agregó el titular de la cartera.

Al consultarle a la responsable del lugar sobre el titular, Gómez sostuvo: “dijo que no estaba presente, que no lo conocía, que allí estaban de prestado. Por eso, el personal municipal –destacó el funcionario-, tomó cartas en el asunto y se convocó a personal médico municipal y de la órbita de fiscalización del Ministerio de Salud provincial, quienes tomaron intervención del estado de salud de los adultos mayores”.

Por el momento, se acordó con los profesionales que estaban presentes, no desalojar a los ancianos ni trasladarlos, para no revictimizarlos, según indicó el secretario. “Estaban aproximadamente hace tres meses alojados en el lugar. Por ese motivo, se notificará a cada uno de sus familiares y daremos un tiempo perentorio para que esto se regularice”, concluyó.