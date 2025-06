Un homenaje para el enfermero Fabián Cuenca

A un año de la desaparición física del enfermero Fabián Leonardo Cuenca, este lunes la Municipalidad le brindó un emotivo homenaje al instaurar su nombre al servicio de electrocardiogramas ubicado en la sede de la cartera de Salud.

La ceremonia contó con la presencia del secretario de Gobierno, Sergio Bohe; el titular del área de Salud, Jorge Espíndola; la subsecretaria Gabriela Moreno; concejales; e integrantes de la Cruz Roja; además de familiares, amigos y compañeros de Salud Municipal y de los hospitales Regional y Alvear, lugares donde Cuenca se desempeñaba.

Cabe recordar que el homenajeado fue uno de los que ideó el Programa Pulsaciones, creado para que la comunidad pueda acceder de forma gratuita a electrocardiogramas, acercando de esta manera el sistema de salud a quienes más lo necesitaban.

Al respecto, Espíndola indicó que “la presencia de Fabián continuará permanentemente con nosotros porque fue un compañero que nos transmitía felicidad y alegría. Desde el Municipio y nuestra Secretaría, queremos poner en valor la trayectoria de alguien que sembró muchísimo transmitiendo valores y brindándose a la comunidad”.

En tanto, el director general de Enfermería, Eloy Barriga, agradeció a la Municipalidad por el homenaje a quien fuera su compañero de tareas, al afirmar: “que el servicio de electrocardiogramas lleve su nombre nos llena de orgullo. Fabián fue un mentor para mí y sigue estando presente. Fue una persona muy querida y que dio mucho por sus pares”.

Para finalizar, la madre de Cuenca, Aidé Contreras, destacó que el acto “significa todo porque él fue un enfermero de alma, me cuidaba siempre y estaba pendiente de todos. Me emociona este reconocimiento; Fabián fue muy especial, incluso en la pandemia no pasó un solo día sin trabajar”.