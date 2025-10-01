Durante una transmisión en vivo, Oky se fue de boca con su novia y no se la perdonaron.

Un influencer le pidió a su novia que baje de peso y generó repudio

Octavio “Oky” Appo se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta mediática, esta vez por un polémico reclamo a su actual pareja, Gabriela Gianatassio (ex participante de Gran Hermano 2024), durante una transmisión en vivo. El streamer e influencer le pidió a su novia, de origen brasilero, que adelgace, lo que reavivó el debate sobre sus antecedentes de malos tratos.

Oky, quien ya había sido denunciado por violencia por sus exparejas Sasha Ferro y Tuli Acosta, se mostró tranquilo meses después de salir de una internación por problemas de adicciones y de salud mental.

Con deseos de encauzar su vida, comenzó una relación con Gianatassio, modelo y creadora de contenido que pausó sus estudios de medicina en la UBA por su participación en el reality de Telefe. A pesar de que amigos como Catalina Gorostidi le advirtieron sobre los antecedentes del tucumano, Gabriela se mostró segura de su decisión.

A pesar del optimismo inicial, pronto comenzaron a registrarse escenas de celos y reclamos de Oky hacia Gabriela frente a sus seguidores en las transmisiones. El último incidente se hizo viral tras una conversación ocurrida hace dos días en la plataforma Kick, donde Oky le exigió a su novia que baje de peso.

"Diez kilitos menos", comenzó pidiéndole el streamer a la brasilera.

Indignada, ella le respondió: "Vos no me podés decir cómo tiene que estar mi cuerpo, me querés anoréxica". Tras la negativa, Octavio propuso una insólita negociación: "Yo bajo diez kilos, si vos bajás diez kilos". "Yo no quiero bajar diez kilos", se quejó Gabriela. A lo que él contestó: "Bueno, cinco kilos cada uno".

Sorprendentemente, la ex Gran Hermano aceptó esta cifra: "Cinco sí, pero diez es mucho". Al ver la aceptación, Oky redobló la apuesta y arriesgó: "Ocho". Sin embargo, Gabriela se plantó nuevamente: "No, ocho es mucho".

SUS ANTECEDENTES

Este nuevo episodio de reclamos se suma a un historial de controversias de Octavio Appo. Su ex pareja, Tuli Acosta, había realizado fuertes declaraciones sobre el tucumano en una carta abierta leída en OLGA. Por su parte, Sasha Ferro, aunque lo defendió en ocasiones, también fue expuesta como víctima de la violencia de Oky en diferentes transmisiones cuando estaban juntos.

De hecho, en enero de 2024, se había viralizado un fuerte video en el que se veía a Oky maltratando tanto a la modelo como a su mascota, un pequeño gato al que el joven revoleó por los aires frente a las cámaras.