Un jubilado denuncia que la policía le sacó 380 mil pesos de su tarjeta

La víctima informó que se olvidó la tarjeta en el cajero, y luego de avisar a la comisaría de Gan Gan notó que se estaban realizando transacciones de su cuenta bancaria por grandes sumas de dinero.

Este viernes, se conoció un hecho de inseguridad que involucra a agentes de la Policía del Chubut quienes habrían sacado una importante suma de dinero de la tarjeta de un jubilado.

Según lo informado, el hombre se olvidó la tarjeta de débito en el cajero y cuando llegó a Trelew llamó a la comisaría local de Gan Gan para informar lo sucedido. “Al día siguiente, el comisario recuperó mi tarjeta, me mandó una foto de ella y me dijo que me quedara tranquilo”, explicó la víctima.

Una hora después de lo mencionado, el hombre habría notado que comenzaron a sacar dinero de su cuenta bancaria. Las transacciones iban de los 30 mil a los 60 mil pesos. Por los movimientos irregulares, decidió acercarse al banco donde le explicaron que correspondían a pagos de cuentas en comercios de Puerto Madryn y Trelew con el debido automático.

“Me sacaron 380 mil pesos en cinco días, casi todo el sueldo. Menos mal que mi hermano fue a buscar la tarjeta, sino me sacaban todo. Hicieron un desastre”, afirmó la víctima del robo, al tiempo que menciona que hay videos que incriminan a los agentes.

Si bien el hecho sucedió el pasado 20 de marzo, hasta la actualidad el hombre afirma que no le han devuelto el dinero. La causa por el momento quedó a cargo de la Justicia de Puerto Madryn, según informó Jornada.