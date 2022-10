El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, se refirió a la iniciativa para que los jueces paguen Ganancias: "Es un tema que hace casi 90 años se viene debatiendo lamentablemente en la justicia argentina. En el mundo entero ya no se debate, es un tema totalmente resuelto eso de que los magistrados tengan esos privilegios, que la Constitución no les confiere, sino que los consiguieron por medio de fallos. No es un derecho adquirido, es un privilegio que ha sido mantenido y hoy estamos ante la posibilidad histórica de corregir esta situación".

En diálogo con El Destape Radio, el ministro aseguró que "en la Argentina hay jueces de primera categoría y jueces de segunda categoría. Hay aproximadamente 750 jueces, y sólo pagan 250. Vamos a ver después del debate en el Parlamento argentino si la Justicia va a pretender seguir tergiversando la Constitución para mantener el privilegio para que los jueces no paguen como todos los trabajadores y trabajadoras; tendrán que explicarle a los argentinos que todos somos iguales ante la Ley, excepto los miembros del Poder Judicial".

"No quiero indignar a nadie, pero un juez de la Corte gana más de dos millones de pesos; mucho más que un Presidente", expresó.

Además señaló: "Todo lo que hace nuestro gobierno para ellos es una ofensiva. La independencia y la imparcialidad de los jueces se afectó cuando algunos aceptaron juntarse a escondidas con Mauricio Macri para armar causas para las tapas de Clarín y La Nación, la imparcialidad se afectaba cuando aceptaban ser designados por decreto".

"En la Argentina se sigue con este privilegio que es totalmente irrazonable", sostuvo y añadió que "estos millones que no quieren pagar son el 70 % del presupuesto del sector".

"Hoy nos encontramos que un líder de Revolución Federal anduvo cincuenta días suelto, paseándose por los estudios de televisión. Instalan hasta el hartazgo el odio y la violencia. Lo que buscan es, directamente, sacar al peronismo y al gobierno", afirmó.