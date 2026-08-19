La madre regresó para recuperarlo y fue detenida. El hallazgo ocurrió en un establecimiento del barrio Ampliación Cabildo, en Córdoba.

Un niño de dos años manipulaba un monedero con 71 dosis de cocaína en un jardín

Una mujer fue detenida luego de regresar a un establecimiento educativo del barrio Ampliación Cabildo para reclamar un monedero en el que habían sido encontrados 71 envoltorios con cocaína. El objeto había quedado en el suelo y fue tomado por un niño de dos años.

El episodio ocurrió en un jardín de infantes ubicado sobre la calle Bernasconi s/n. Una docente advirtió que el menor jugaba con un monedero que había quedado abandonado y se acercó para retirárselo. Al revisar el objeto encontró en su interior 71 envoltorios transparentes que contenían una sustancia blanca.

Personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) confirmó posteriormente que se trataba de cocaína.

Minutos después del hallazgo, una mujer regresó al establecimiento para recuperar el monedero. Ante la situación, las autoridades activaron los protocolos de seguridad y dieron aviso al 911. Efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) y de la FPA acudieron al lugar, identificaron a la mujer y concretaron su detención.

La investigación quedó bajo la órbita del fuero de narcotráfico, que busca determinar si la sustancia estaba destinada a la comercialización o al traslado. Mientras avanzan las pericias, se activaron los protocolos de protección para los menores que asistían al jardín, quienes fueron entregados a sus familiares bajo resguardo.