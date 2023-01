"Una copia barata del Dibu Martínez"

La estrella inglesa analizaba el triunfo del Manchester City cuando observó el diálogo entre Kepa Arrizabalaga y el goleador, que se impuso en el duelo. El ex delantero dejó un par de sentencias lapidarias

Fue una de las imágenes del fin de semana. En su primer partido como titular tras la conquista con Argentina de la Copa del Mundo, Julián Álvarez anotó uno de los goles de su equipo en la apabullante victoria del Manchester City por 4 a 0 ante el Chelsea por la FA Cup. La Araña firmó el segundo tanto, de penal, luego de que le solicitara la ejecución a su compañero Riyad Mahrez. Así, consiguió un récord: gritar en todas las competencias en las que participó en la temporada, tanto en los Ciudadanos, en River Plate y con la Albiceleste.

El equipo de Pep Guardiola se impuso por 4 a 0 con dos tantos de Mahrez, otro del argentino de penal y otro de Phil Foden.

Pero la previa del remate también tuvo su historia. Es que el arquero del elenco londinense, Kepa Arrizabalaga, intentó amedrentar al ex River Plate con un juego psicológico, hablándole mientras acomodaba el balón, imitando los ardides que desplegó Dibu Martínez en las tandas ante Países Bajos y Francia en el certamen desarrollado en Qatar. El resultado: el atacante, de 22 años, eligió cruzar el disparo, el español lo rozó, pero no consiguió desviarlo, ya salió bien esquinado.

Se trató de su noveno partido como titular en los Ciudadanos (el primero en 2023) y acumula siete conquistas y dos asistencias. Nada mal teniendo en cuenta que comenzó con poca acción en la temporada, a la sombra de Erling Haaland. Pero a fuerza de esfuerzo y talento se fue imponiendo en la rotación de Pep Guardiola.

Gary Lineker, leyenda del fútbol inglés, goleador del Mundial de México 86 y admirador del fútbol argentino en general, y de Diego Maradona y Lionel Messi en particular, fue contundente al ver la escena mientras la comentaba para la TV. ‘¿Qué hay de esto? Creo que Álvarez probablemente esté diciendo: ‘Amigo, acabo de ganar una medalla de gol en la Copa del Mundo. No estoy preocupado por ti’”, lanzó el ex delantero de 62 años.

Pero no se quedó ahí. “¿No está cerca de Dibu Martínez, no?”, aguijoneó al aire Micah Richards, ex defensor del City. Fue ahí cuando Lineker profundizó: “Es una copia barata de Dibu Martínez”. Lo concreto es que el juego mental no influyó en Álvarez. El propio futbolista, autor de cuatro goles en el Mundial explicó por qué. “Uno trata de hacer lo suyo, a mí no me molesta para nada. Yo trato de estar concentrado en lo mío, ya tenía decidido patear ahí y fue gol”, concluyó.