Una fuente de la CIA y 50 millones de recompensa

Las tareas de inteligencia realizadas por la agencia de espionaje estadounidense, según fuentes mencionadas por el diario The New York Times, condujeron a la captura de Nicolás Maduro, monitoreando su posición y movimientos con una flota de drones que proporcionaba un monitoreo casi constante sobre Venezuela.

Aunque no queda claro cómo la CIA reclutó a la fuente venezolana que informó a los estadounidenses sobre la ubicación de Maduro, exfuncionarios estadounidenses dijeron al New York Times que la agencia de inteligencia se valió de la recompensa de 50 millones de dólares que el gobierno estadounidense ofrecía por información que condujera a la captura del presidente de Venezuela.

“MESES DE PLANIFICACION METICULOSA”

La CIA tenía a un grupo de agentes sobre el terreno en Venezuela trabajando clandestinamente desde agosto, según comentó una persona familiarizada con el trabajo de la agencia de inteligencia al medio neoyorquino. Esos agentes recopilaron información sobre el “patrón de vida” y los movimientos de Maduro en Caracas.

El presidente Trump autorizó a la CIA para tomar medidas más fuertes en septiembre pasado, y en noviembre aprobó la planificación y preparación de una serie de operaciones en Venezuela. Una de las personas informadas sobre la captura de Maduro afirmó que fue fruto de una estrecha colaboración entre la agencia y el ejército, e implicó “meses de planificación meticulosa”.

Un alto funcionario estadounidense afirmó que la CIA y los analistas de operaciones especiales tenían a Maduro “localizado” desde el principio de la planificación de la operación.

El jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, confirmó este sábado en una rueda de prensa junto a Trump en Mar-a-Lago, que la operación se llevó a cabo tras meses de planificación por parte de varias agencias, incluida la CIA, que realizaron labores de inteligencia para localizar a Maduro, estudiar sus rutinas y movimientos, y determinar el momento óptimo para actuar.

La Casa Blanca se planteó realizar ataques aéreos el día de Navidad, pero finalmente decidió dar prioridad a bombardeos en Nigeria contra campamentos del Estado Islámico (ISIS), según dos fuentes del Ejecutivo citadas por la cadena CBS. A última hora del viernes, al darse las condiciones meteorológicas óptimas, más de 150 aeronaves despegaron desde 20 bases terrestres y marítimas en toda la región, incluidos helicópteros que volaron a solo 30 metros sobre el nivel del mar, explicó el general Caine.