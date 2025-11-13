El fallecido y la oficial se habían separado hacía seis meses. Él murió de dos disparos en el pecho, mientras que ella recibió un balazo en una pierna.

Una policía mató a su expareja, quien tenía una restricción perimetral

Una oficial de la Policía Federal Argentina (PFA) mató de dos disparos a su expareja en su departamento del barrio porteño de Caballito, en medio de una pelea ocurrida durante este miércoles.

El hecho sucedió en un edificio ubicado sobre la calle Cachimayo al 100. Efectivos de la Comisaría Vecinal 6B de la Policía de la Ciudad se acercaron hasta allí después de recibir un llamado al 911 que alertaba sobre una mujer herida de arma de fuego.

Una vez en el interior de la vivienda, los agentes encontraron al hombre, de 36 años y nacionalidad paraguaya, tendido en el suelo con dos impactos de bala en el pecho, junto a una pistola Bersa.

La oficial, de 31 años e integrante de la División Sustracción de Automotores de la PFA, también estaba herida: había recibido un balazo en el muslo izquierdo.

En el domicilio, además, se encontraban las hijas de ambos, dos niñas de 4 y 6 años, quienes estaban durmiendo en una habitación y resultaron ilesas.

La mujer fue asistida en el lugar por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que luego la trasladó al Hospital Durand, donde permanece internada.

La causa recayó en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°8, a cargo de Laura Brunierd, y la División Homicidios de la fuerza porteña lleva adelante las actuaciones del caso.

Según se supo tras las primeras averiguaciones, la oficial se había separado del fallecido y se mudó al lugar con las hijas hacía seis meses. Ya había presentado denuncias por violencia de género, y sobre el hombre pesaba una restricción de acercamiento vigente.