Unión cayó ante Boca y llega con 5 derrotas seguidas a Comodoro

El “Tatengue” perdió 74-68 por una nueva fecha de la Liga Nacional y este miércoles debe visitar el Socios Fundadores, la casa del líder Gimnasia.

Unión de Santa Fe, que será rival este miércoles del líder Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, perdió ante Boca Juniors, por 74-68, en el marco de una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugó la noche del lunes en el estadio Luis Conde, tuvo el arbitraje de Alejandro Chiti, Roberto Smith y Ezequiel Macías, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 5-17, 26-39 y 60-50.

En una Bombonerita que empujó en los momentos más difíciles, el “Xeneize, dirigido por el comodorense Nicolás Casalánguida, derrotó al “Tatengue”, tras un impactante tercer cuarto de 34-11 que cambió por completo el rumbo del partido.

Luego de una primera mitad adversa, Boca ajustó en defensa, corrió la cancha y encontró fluidez ofensiva para dar vuelta la historia con autoridad.

El pívot Francisco Cáffaro fue la gran figura con 17 puntos y 11 rebotes, bien acompañado por Michael Smith con 16 tantos, liderando la remontada y el dominio en el tramo decisivo. En la visita, Martín Cabrera se destacó con 19 unidades, aunque no alcanzó para sostener la ventaja inicial.

De esa, manera, Boca ahora se encuentra en el cuarto puesto de la tabla con 20 triunfos y 13 derrotas, mientras que Unión, que llega cinco caídas en fila, se ubica 15º con 12 éxitos y 21 traspiés.

Este martes, mientras tanto, habrá tres partidos. Desde las 21, Independiente de Oliva recibirá a Platense, con arbitraje de Pablo Estévez, Julio Dinamarca y Raúl Lorenzo.

En el mismo horario, San Martín se medirá en Corrientes con Obras Basket, en partido que será controlado por Juan Fernández, Jorge Chávez y Enrique Cáceres.

Mientras que desde las 21:30 y con el arbitraje de Oscar Brítez, Alejandro Zanabone y Alberto Ponzo, Quimsa será local en el estadio Ciudad de Santiago del Estero ante La Unión de Formosa.

…………….

Síntesis

Boca 74 / Unión 68

Boca (5+21+34+14): Lucas Faggiano 7, Michael Smith (x) 16, Sebastián Vega 4, Agustín Barreiro 5 y Francisco Cáffaro 17 (fi); Martín Cuello 10, Franco Giorgetti 0, Wayne Langston 12, Nicolás Stenta 3 y Mateo Fessia 0. DT: Nicolás Casalánguida.

Unión (17+22+11+18): Franco Balbi 9, Yeferson Guerra (x) 8, Emiliano Basabe 4, Facundo Chamorro 4 y Christopher Vogt 7 (fI); Martín Cabrera 19, Felipe Araujo 7, Chijioke Akwuba 8 y Federico Elías 2. DT: Ariel Rearte.

Parciales: 5-17, 26-39 y 60-50.

Arbitros: Alejandro Chiti, Roberto Smith y Ezequiel Macías.

Estadio: Luis Conde.

Foto: Prensa Boca.