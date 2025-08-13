Uno de cada 12 jóvenes argentinos padece asma, pero solo la mitad logra controlarlo

En Argentina, el asma afecta a un gran número de jóvenes, pero muchos de ellos no reciben el tratamiento adecuado. Se estima que 3,8 millones de argentinos menores de 45 años tienen esta enfermedad, lo que equivale a uno de cada 12. De ellos, casi la mitad no tiene la enfermedad bajo control, lo que genera una gran preocupación entre los especialistas.

Para abordar esta problemática, la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) y la Sociedad de Tisioneumonología de Buenos Aires (STNBA) lanzaron la Campaña Nacional 2025 "Controlá el Asma, controlá tu vida". El objetivo es concientizar sobre la importancia de un tratamiento preventivo y el seguimiento médico especializado para mejorar la calidad de vida y evitar crisis.

La importancia del tratamiento continuo y la consulta médica

A menudo, las personas con asma solo usan su medicación cuando tienen síntomas, dejando de lado el tratamiento preventivo diario. Esto es un error, ya que la constancia es clave para controlar la enfermedad. Un tratamiento adecuado no solo mejora la respiración, sino que también previene las crisis de asma y las posibles hospitalizaciones.

El rol del neumonólogo es fundamental en este proceso. Un especialista puede:

Realizar estudios para definir la gravedad del asma.

Ajustar el tratamiento de forma personalizada.

Enseñar el uso correcto de los inhaladores o aerocámaras.

Realizar un seguimiento constante para asegurar la adherencia al tratamiento.

Cómo vivir una vida plena con asma

El asma no tiene por qué ser una limitación. Con el tratamiento y el seguimiento médico adecuados, las personas pueden llevar una vida completamente normal, practicando deportes, trabajando y disfrutando de sus actividades diarias sin restricciones.

La campaña "Controlá el Asma, controlá tu vida" busca empoderar a los pacientes para que tomen un rol activo en el cuidado de su salud. La clave está en la información, la constancia y el vínculo con el equipo médico.

Si tú o alguien que conoces tiene asma, la recomendación es clara: consulten a un neumonólogo, sigan el tratamiento preventivo y mantengan las visitas médicas. De esta manera, podrán controlar la enfermedad y, en definitiva, controlar su vida.