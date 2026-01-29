UPCN Vóley venció a Monteros y continúa firme como escolta

El elenco de San Juan se impuso por 3-0 en Comodoro Rivadavia y de ese modo sumó su cuarta victoria seguida en la Liga de Vóleibol Argentino (LVA).

El equipo de UPCN Vóley de San Juan le ganó en sets corridos 3-0 a Monteros de Tucumán y de ese modo sumó su cuarta victoria seguida en la fase regular de la Liga de Vóleibol Argentino RUS.

El partido, segundo de este jueves del 5º Tour que se desarrolla en el Socios Fundadores de Comodoro Rivadavia, tuvo los siguientes parciales de 25-19, 25-23 y 25-19.

De ese modo, el conjunto que dirige Fabián Armoa, se mantiene como escolta y no le pierde pisada al líder Ciudad Vóley (36), con quien se enfrentará este viernes desde las 21, en el partido que cerrará el segundo día del 5º Tour.

El receptor alemán Leon Meier, con 11 puntos, fue el destacado del elenco sanjuanino, mientras que el opuesto Federico Pereyra, con 16 tantos, fue el goleador del partido y del equipo tucumano, el tercero en las posiciones.

Con ese resultado, el cuadro gremialista sigue segundo, ahora con 29 puntos, mientras que Monteros, tiene 23 y puede resignar el tercer lugar, si es que Boca Juniors vence a continuación a Defensores de Banfield.

La acción continúa desde las 18 con el partido entre Boca y Defensores de Banfield y desde las 21, cerrarán la jornada el local Waiwen Vóley y Tucumán de Gimnasia.

Los partidos se pueden ver por la señal de Fox Sports, como así también por YouTube a través del canal de la ACLAV.

Programa – Tour 5 - Socios Fundadores

Jueves 29

- Ciudad Vóley 3 / River Plate 1 (25-22, 25-21, 22-25 y 26-24).

- UPCN San Juan Vóley 3 / Monteros Vóley Club 0 (25-19, 25-23 y 25-19)

18:00 Boca Juniors vs Defensores de Banfield

21:00 Waiwen Vóley Club vs Tucumán de Gimnasia

Viernes 30

15:00 Vélez Sarsfield vs San Lorenzo

18:00 Tucumán de Gimnasia vs Defensores de Banfield

21:00 UPCN San Juan Vóley vs Ciudad Vóley

Sábado 31

11:00 Vélez Sarsfield vs Boca Juniors

15:00 San Lorenzo vs Monteros Vóley Club

18:00 Defensores de Banfield vs Ciudad Vóley

21:00 Waiwen Vóley Club vs River Plate

Domingo 1

11:00 Boca Juniors vs UPCN San Juan Vóley

15:00 Monteros Vóley Club vs Vélez Sarsfield

18:00 River Plate vs Tucumán de Gimnasia

21:.00 San Lorenzo vs Waiwen Vóley Club.