Valentín Aguirre ganó la final del TC teñida por el recuerdo de Traverso

Valentín Aguirre, con el Chevrolet que le alista el equipo JP Carrera se quedó con la quinta final del año que el Turismo Carretera desarrolló este domingo en el autódromo Internacional Termas de Rio Hondo.

En una jornada aciaga, signada por la muerte de Juan María Traverso y ante una multitud, el piloto de Arrecifes volvió a poner a Chevrolet en la cima tras 12 carreras luego de aquel triunfo de Santiago Mangoni, en la carrera de Rafaela la temporada pasada.

Aguirre, que largó en la primera fila de la final junto a Diego Ciantini, siempre se mantuvo expectante desde el segundo lugar tratando de darle caza al puntero Ciantini, hasta que un inconveniente mecánico de éste le permitió acceder a la punta, informó la página de la ACTC.

valentin(1).jpeg

Desde allí y más allá de un ingreso del “Pace Car”, Valentín, supo administrar con soltura su Chevrolet y conseguir una diferencia, aunque mínima, que le permitió ganar la 6ta. carrera en su historial de 93 carreras corridas en la categoría.

Detrás de Aguirre, llegó Julián Santero, con Ford y el último escalón del podio lo ocupó Gastón Mazzacane con el Chevrolet del Coiro Dole Racing. Cuarto terminó Facundo Chapur, con Dodge y quinto: Marcos Landa, con Torino.

Por su parte, el comodorense Marcelo Agrelo, con el Dodge del Maquin Parts, finalizó en el 12º puesto. Durante la mañana y en la primera serie -corrida a cinco vueltas-, el piloto chubutense había finalizado en el tercer lugar de la batería que fue ganada por Ciantini.

“Tengo que reconocer que no tenía el auto para ganarle al “Bochita” y me hubiera gustado haberle ganarle en la pista. Desde la serie el Chevrolet funcionaba muy bien, solo que lo gasté bastante en la primeras vueltas. Le agradezco al equipo porque me dieron un arma increíble. Este triunfo me vino muy bien de cara a lo que viene en el campeonato. Además quiero dedicarle este triunfo a la memoria de Juan María Traverso y enviarle un respetuoso saludo a sus familiares”, afirmó Valentín Aguirre.

Con el resultado de esta competencia, el campeonato del TC está liderado por José Manuel Urcera con 152 puntos, segundo, Mariano Werner: 151,5, tercero: Julián Santero: 148, cuarto, Mauricio Lambiris: 138,5 y quinto, Esteban Gini: 129 puntos. Con el triunfo de este domingo, Valentín Aguirre quedó en la 10ma. posición con 109,5 unidades. Marcelo Agrelo ahora marcha 20º con 91,5 puntos.

La próxima carrera del Turismo Carretera, junto al TC Pista será el próximo 26 de mayo en el autódromo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos

...............

Panorama - 25 vueltas

1º Valentín Aguirre (Chevrolet) 47'29’’446/1000

2º Julián Santero (Ford) a 0'613/1000

3º Gastón Mazzacane (Chevrolet) a 7'601/1000

4º Facundo Chapur (Dodge) a 8'030/1000

5º Marcos Landa (Torino) a 8'492/1000

6º Mauricio Lambiris (Ford) a 8'718/1000

7º Nicolás Trosset (Ford Mustang) a 9'323/1000

8º Facundo Ardusso (Chevrolet) a 11'120/1000

9º Tobías Martínez (Torino) a 11'484/1000

10º Otto Fritzler (Dodge) a 12'021/1000

12º Marcelo Agrelo (Dodge) a 13'673/1000