Valentín Aguirre hizo la "pole" del TC en Rafaela

El piloto arrecifeño, con Chevrolet Camaro, mejoró en el final el tiempo de Agustín Canapino y de esa manera fue el más veloz de la clasificación. El comodorense Marcelo Agrelo quedó 31º.

Valentín Aguirre se adueñó de la Pole CAT por la fecha 7 del Turismo Carretera en el óvalo de Rafaela, y batió el récord histórico del circuito, con un tiempo de 1’25”673/1000, a bordo del Chevrolet Camaro del Pradecon Racing. Valentín llegó a 5 poles en la categoría y su segunda en Rafaela -también la última que consiguió- allá en 2019. Además, sumó 2 puntos para el campeonato.

1-2 para Chevrolet, ya que el campeón defensor, Agustín Canapino fue segundo a 154 milésimas, pero con el Camaro alistado por el Canning Motorsports. Jonatan Castellano rellenó el top tres, con el Dodge Challenger del Galarza Racing, por arriba de las dos décimas, informó la ACTC.

Gran rendimiento para los Mercedes Benz del Maquin Parts, con Otto Fritzler cuarto y Diego Azar quinto. Ignacio Faín se ubicó sexto con el Torino del Trotta Racing y séptimo quedó Marco Dianda con el otro Challenger del equipo de Galarza. Se metió octavo Marcos Landa con la misma fórmula que el poleman; noveno fue Nicolás Bonelli con el Mustang de los Hermanos Alvarez, y completó el puesto 10 Christian Ledesma, también con un Camaro del Pradecon.

Por su parte, el comodorense Marcelo Agrelo, con Torino, quedó 31º en la clasificación.

Agrelo había arrancado la mañana metiendo el séptimo tiempo durante el primer entrenamiento que tuvo como más veloz a Juan Pablo Gianini (Ford Mustang).

Mientras que en el segundo entrenamiento, donde dominó el uruguayo a Marcos Landa, Agrelo se ubicó 23º.

Terminó la actividad en el Autódromo Ciudad de Rafaela, y este domingo continúa todo con las series y final del TC. Las series se ponen en marcha a partir de las 11, y serán televisadas por El Nueve y Motor Play.

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Clasificación

1º Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro) 1’25”673/1000

2º Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) a 0’154/1000

3º Jonatan Castellano (Dodge Challenger) a 0’255/1000

4º Otto Fritzler (Mercedes Benz) a 0’184/1000

5º Diego Azar (Mercedes Benz) a 0’303/1000

6º Ignacio Fain (Torino) a 0’355/1000

7º Marco Dianda (Dodge Challenger) a 0’365/1000

8º Marcos Landa (Chevrolet Camaro) a 0’439/1000

9º Nicolás Bonelli (Ford Mustang) a 0’446/1000

10º Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) a 0’452/1000

15º Lucas Valle (Chevrolet Camaro) a 0’530/1000

31º Marcelo Agrelo (Torino) a 0’924/1000