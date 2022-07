Valentina Ramos Mercegué se prepara para el Sudamericano

La destacada atleta comodorense Valentina Ramos Mercegué estará viajando este lunes en horas de la mañana a Buenos Aires, para seguir con sus entrenamientos junto a la selección argentina y luego poder competir en el Campeonato Sudamericano en Perú. Luego del Campeonato Mundial de Aeróbica de Portugal vino a visitar a la familia y ahora nuevamente retorna para seguir entrenando junto al equipo nacional con los técnicos Jorge Fillón y Lorena Luisio. Valentina, mantiene el apoyo del Estado municipal mediante el Ente Autárquico Comodoro Deportes.

Más tranquila y luego disfrutar el 8º puesto histórico conseguido hace muy poco en el Campeonato Mundial de Gimnasia Aeróbica en Guimaräes (Portugal), junto a la selección argentina, Valentina Ramos Mercegué (18), se prepara para su retorno a Buenos Aires y darle continuidad a su carrera deportiva. Está clasificada también para el Campeonato Sudamericano y Panamericano de Gimnasia Aeróbica 2022.

“No venía a Comodoro hace bastante tiempo. Me mudé a Buenos Aires hace un par de meses. Mucho sacrificio de estar lejos de la familia, fueron muchas cosas que se extrañaban, familia, amigos, conocidos. Después del Mundial tuve el torneo de Posadas, Misiones, que fue el Torneo Nacional de Clubes. Se realizó del 1º al 3 de julio, estuve compitiendo en Grupo Seniors, 1º puesto, en Trío Seniors 2º puesto, e individual Seniors 3º puesto. Obtuve la clasificación para ir a competir al Campeonato Sudamericano y Panamericano. Estoy muy feliz por esos logros, era el primer torneo del año, el Nacional. Y más allá de los resultados quería hacer un buen papel, había muy buen nivel, muy feliz también por eso”.

“El Sudamericano se hace ahora del 24 al 29 de agosto en Lima (Perú), y más adelante tengo el Panamericano que es en Colombia pero todavía no está la fecha definida. Tengo una competencia previa el 20 de agosto que es el Metropolitano de Gimnasia Aeróbica. Al Sudamericano voy a competir en tres categorías, lo mismo que en el Nacional, Individual, Trío y Grupo, con la selección argentina”, expresó Valentina.

La atleta local estará saliendo este lunes en un vuelo a las 10 de la mañana desde el Aeropuerto Internacional General Enrique Mosconi. “Y a la tarde ya estaré entrenando. Y si bien me tomé un descanso en Comodoro, estuve entrenando en el Departamento Metodológico de Comodoro Deportes con mi profesor Carlos Grünewald. Aproveché de bajar la intensidad que traía del Mundial, luego fue el Torneo Nacional de Clubes en Misiones y quedé destruida. Pero ahora en Buenos Aires retomo normal y quizás un poco más intenso, primero estará el Metropolitano y seguidamente el Sudamericano. Se cambia la planificación, se hace un trabajo mucho más fuerte, a prepararme, super enfocada en todo esto que se me está presentando”.

“Me encantan los objetivos, será uno más para cumplir. Allá entreno en el Club Pinocho, queda en Villa Urquiza, donde también estoy viviendo, y me queda a un par de cuadras. Y en los estudios estoy en un receso, me había anotado en Diseño Gráfico en la Universidad, pero con esto de ir al Mundial, volver y seguir compitiendo se complica. Llegué el 23 de junio y el 29 me tuve que subir al micro para ir a Misiones. No tuve tiempo de poder tocar nada de lo que es la Universidad, estoy pensando en cambiarme de carrera. Sí seguiré estudiando, estoy pensando en Marketing o bien el profesorado de Educación Física”, asegura Valentina Mercegué.

Por último la integrante de la selección argentina de gimnasia aeróbica, expresó algunos agradecimientos. “Siempre se mantiene el apoyo del Ente Comodoro Deportes, el profesor Hernán Martínez siempre está presente, lo aprecio mucho. Me da el espacio también para entrenar con mi profesor Carlos Grünewald, me prepara en la parte física y la verdad que siempre llego muy bien a Buenos Aires y me mantengo. Ya estoy por salir y algunos de familiares seguro que quedarán llorando en Comodoro”, dijo por último la atleta Valentina Ramos Mercegué, quien integra el equipo nacional junto a Catalina Juri, Daiana Nanzer, Rocío Veliz y Kevin Riveros.