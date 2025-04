Valentino Caffaro, de la escuelita de la AKPS al sueño del Argentino

Valentino Caffaro actualmente está iniciando su primer año en la categoría Promocional (Parilla 60cc.) en el campeonato de la Asociación de Kárting de la Patagonia Sur (AKPS), donde ya disputó dos temporadas en la divisional Mini, siendo sexto en 2023 y tercero en 2024.

Hace dos años que posee chasis de marca nacional (FC Kart) y representa a la marca en la Patagonia, en tanto que en mitad de 2024 se generó el contacto para que también sea piloto Lüsqtoff en Comodoro. Además, este año Valentino se sumó al equipo Bello Sport de Eduardo Bello, quien colabora con parte de mecánica y atención del chasis.

“En ese momento estaba él solo, ahora también está Renzo Blotta representando a la marca. Me emociono un poco, porque verlo a Renzo y a él, es un orgullo. La gente de Lüsqtoff nos manda merchandising para que podamos hacer sorteos y así solventar gastos. Con mi señora somos docentes, y sabemos dónde nos metimos, sabemos que es un deporte caro, un deporte hermoso. También soy parte de la comisión de la AKPS, y estamos trabajando con la escuelita también”, comentó Juan Pablo Caffaro, padre de Valentino.

El joven piloto debut este año en la Promocional siendo tercero en la primera fecha y espera poder estar en las clínicas de julio y diciembre (autódromo de Buenos Aires) con otros reconocidos pilotos Lüsqtoff del país, tanto de TN, TC y Rally. “Es un fin de semana de clases a los pilotos más chicos. La idea es llevarlo y también mi objetivo es a fin de año una fecha del Campeonato Argentino. Creo que sería en Córdoba, pero habrá que ver tema costos, movilidad, traslado, sabemos que es un deporte caro, pero la idea es hacer un esfuerzo y tratar de que haga la experiencia”, contó.

Valentino inició en la Escuela de Kárting de la AKPS hace tres años, y hoy se muestra bastante maduro y con ganas de seguir aprendiendo. “El primer año no se me daba nada, me frustraba un poco. Pensaba en ganar, y no era así. El año pasado ya en la segunda fecha quedamos terceros. No quería apurarme ni enojarme, porque sabía que este año podía ser mejor. Estamos felices con los resultados del año pasado, y este año vamos a tratar de seguir así. Quiero salir campeón, pero sé que tengo que esperar, porque hay pilotos muy buenos que corren hace varios años en la Promo. Este año habrá pelea, somos 9 en la categoría y voy a tratar de dar lo mejor. Y quiero llegar a correr en un Argentino”, contó Valentino Caffaro, que además entrena en el Departamento Metodológico de Comodoro Deportes.

Para cerrar, su padre Juan Pablo agradeció al Ente Comodoro Deportes y sponsors Roots Life, Anafer, Carbón El Mono, Km Running, AMA Lubricantes, Zoilo, Estrategia Austral, Aporte, Lüsqtoff, Pedro Díaz, Giulieti Sport, FC Karting, La Casa de las Flores, SK, GO Project, Punto Patagonia, Grafik Comodoro y Ente Comodoro Deportes. “Un espectáculo Hernán, como siempre, acompañando a los deportistas y sobre todo los más chicos. Agradecer al Ente, a los sponsors, especialmente a FC Kart y la gente de Lüsqtoff”.

“También invitarlos este fin de semana a la segunda fecha de la AKPS en Kilómetro 9. El sábado entrada gratuita y el domingo la entrada tiene un costo de 3 mil pesos. De las 9 a las 17, estará hermoso, se sumaron un montón de kártings, hay varios nenes que debutan en Mini, y el sábado 12 de abril arrancamos de nuevo con la escuelita de kárting”, agregó.

“Agradecerle a mi familia, a mi mamá, mi abuela, mis tíos y primos que están en Buenos Aires siempre alentándome y a mi abuelo que está en Córdoba”, cerró Valentino Caffaro.