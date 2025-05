Valentino Fuentes compitió con su kárting en Baradero

Valentino Fuentes fue parte del Evento #4 del Trofeo de Otoño de RMC Buenos Aires, integrando la clase Junior Max. El piloto de Rada Tilly, Chubut, enfrentó una fecha exigente en el kartódromo “Ramiro Tot” de Baradero, donde logró sobreponerse a una jornada inicial complicada y cerrar el fin de semana con una buena recuperación en pista.

El sábado comenzó con algunas diferencias de ritmo respecto al pelotón de punta, pero la evolución fue constante. Clasificó 14° a solo tres décimas del mejor tiempo, luego de una tarea sostenida durante las pruebas previas. En la Manga 1, un toque lo sacó del trazado, aunque logró continuar y cruzar la meta en el P18. En la segunda batería, un múltiple trompo en la largada provocó su abandono tras ser impactado desde atrás al intentar esquivar la situación.

“Arrancamos muy lejos en los tiempos. Fuimos trabajando y los mejoramos. Empezamos a 1 segundo de la punta, y llegamos a estar a más. Hicimos la ‘Qualy’ y quedamos 14°, a 3 décimas de la punta. En la primera manga me chocaron, pude seguir, pero perdí bastante porque me sacaron afuera. En la segunda, en la largada, hicieron todos trompo adelante. Cuando elegí el lugar para esquivarlos, me chocaron de atrás y tuve que abandonar. Vamos a ver si se dobló algo en el auto para recuperarlo para mañana”, explicó al cierre de la jornada.

El domingo, tras revisar el kárting y corregir lo necesario, salió a pista en la Manga 3 donde logró completar en el P16, aunque con algunos contratiempos en pista. En la Final largó desde el P18 y mostró una sólida capacidad de recuperación. Aprovechó incidentes ajenos y mantuvo un ritmo firme que lo llevó a cruzar la meta en el P12, resultado que luego se ajustó oficialmente al P11 definitivo tras la aplicación de recargos por parte de las autoridades.

“Estuvimos un poco complicados hoy en la tercera manga. Nos tiraron afuera y no pudimos seguir. En la Final largamos muy atrás, en el P18. Un piloto hizo trompo y por muy poco, lo pudimos esquivar y avanzar. Terminamos en el P12 en pista, así que bastante bien por cómo habíamos empezado. Creo que tuvimos buen ritmo y que se podría haber avanzado un poquito más, pero recuperamos bastante”, comentó con una mirada positiva.

Al finalizar su paso por Baradero, Valentino también agradeció a quienes lo acompañan en su crecimiento como piloto: "Quiero agradecer principalmente a mi papá, a mi mamá, a toda mi familia, al equipo RCK Kosmic, a mi psicóloga Viviana Sabga y a todos los que me acompañan”.

Valentino Fuentes concluyó su participación en esta cuarta fecha del calendario en el puesto P15 de la clase Junior Max, con un total de 59 puntos acumulados. La próxima presentación de RMC Buenos Aires será el fin de semana del 14 y 15 de mayo, como parte del Evento #5, en un circuito aún a definir. Será la última cita del campeonato.