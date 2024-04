Valentino Fuentes dio pelea en el cierre del Trofeo de Verano

El pasado fin de semana, Valentino Fuentes, piloto de Rada Tilly, se unió al Evento Coronación de RMC Buenos Aires, sobre el kartódromo de Baradero. El compromiso incluyó las Fechas #4 y #5 del Trofeo de Verano, donde el chubutense se enfrentó a los demás protagonistas de la divisional Mini Max.

Un auspicioso inicio tuvo Valentino en la jornada sabatina, donde se pusieron en disputa las alternativas por la Fecha #4 del certamen. En la clasificación, logró el 3° mejor registro, para partir en las mangas desde una buena posición de largada. En la primera batería clasificatoria, supo avanzar al P2. En la segunda, continuando con la buena cosecha de resultados, se llevó una gran victoria. En la Final, sin embargo, no contó con las situaciones propicias para redondear el trabajo de este capítulo.

Un toque en los primeros tramos de la competencia, lo llevó al abandono prematuro de la etapa.

Sobre el arranque del compromiso, aseguró: “No pudimos terminar el buen sábado que habíamos empezado. En la clasificación quedamos 3°, pero teníamos para mejorar. En la primera manga, quedamos 2° y en la segunda, pudimos ganar de manera contundente, hicimos una diferencia y ganamos cómodos. En la Final nos perjudicó un choque y me fui afuera. No me alcanzó para más”.

La jornada del domingo le dio en los inicios el P5 durante la prueba cronometrada, correspondiente a la última del certamen, por la Fecha #5. En las mangas, consiguió el P6 en la primera y debió desertar anticipadamente en la segunda. En la Final, logró recomponer su protagonismo para meterse en lucha activa. Al cabo de los giros pactados para esta competencia, completó en el P5, sumando los puntos necesarios para cerrar el certamen en el Top 5 de la Mini Max.

Al término de este compromiso doble en Baradero, Fuentes manifestó su gratitud: “Quiero agradecer a toda mi familia, al equipo Acosta Racing Team, a Martín Acosta, a Román Tejedor, a Gianluca Pistore y a todos los que me acompañan”.

Cumplido su paso por el Trofeo de Verano, Valentino Fuentes sumó 249,5 puntos en total, cerrando en el P5 en la tabla final. RMC Buenos Aires volverá a convocarlo el fin de semana del 1 y 2 de junio, sobre el circuito porteño, para dar comienzo la segunda parte de la temporada, con el inicio del Trofeo de Invierno.

Campeonato Extraoficial: 1. Ibarra Vásquez, Ludmila 558 - 5v (Campeona), 2. Álvarez Storni, Mateo 379, 3. Varessi, Isidro 278,5, 4. Acebes, Thiago 251, 5. Fuentes, Valentino 249,5, 6. Padrani, Valentín 205, 7. Selles, Máximo 169,5, 8. Vallejos, Agustín 53, 9. Pontoni, Thiago 22, 10. Cinalli Vega, Nicolás 5.