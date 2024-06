Valentino Fuentes se subió al podio en la primera del 'Invierno'

El último fin de semana, el kartódromo porteño fue testigo del inicio de la segunda parte de la temporada de RMC Buenos Aires. Allí se presentó el volante de Rada Tilly, Valentino Fuentes, quien fue uno de los pilotos referenciales de la clase Mini Max, en este Evento #1 del Trofeo de Invierno. Cerró con podio este compromiso y se ubica al tope de la tabla de su divisional.

Una apertura positiva tuvo este primer evento del ‘Invierno’ para Valentino, quien logró el 3° mejor tiempo en la clasificación del sábado. Luego, siguió por el buen camino durante las carreras clasificatorias y mejorando lo actuado hasta aquí, logró el triunfo en la primera manga. En la segunda, se quedó con el P3, completando la primera jornada de competencias.

Conseguidos estos primeros resultados del fin de semana, Fuentes aseguró: “En la clasificación quedamos terceros, en la primera manga terminamos primeros y en la segunda manga terminamos segundo. En la segunda manga estuvimos complicados, el auto se me fue mucho de cola en la primera curva y se me escapó la puntera de la carrera, ya no la pude alcanzar. Mañana vamos a hacer todo lo posible por terminar en el podio”.

imagen.png

El domingo, a pesar de que las lluvias complicaron las condiciones del circuito, Valentino se las arregló para seguir su escalada al podio. En la última de las carreras clasificatorias, logró completar en el P1, pero un recargo lo dejó en el P2 del clasificador oficial. En la final, el desarrollo que había previsto se vio demorada en los inicios. El tránsito por un sector de escasa adherencia lo obligó a recuperarse en las vueltas sucesivas, perdiendo algo de terreno. Sin embargo, supo retomar su ritmo para completar este fin de semana en el podio. Con estos resultados, logró sumar los puntos necesarios para arrancar el certamen liderando en la Mini Max.

Sobre las últimas alternativas de este gran fin de semana en Buenos Aires que lo dejan al mando del torneo, aseguró: “En la tercera manga quedamos 1° en pista y al 2° le sacamos bastante. Fue una gran carrera, lo mejor del fin de semana. Lástima el recargo. En la final pisamos lo sucio y las gomas quedaron sucias toda la carrera. Perdimos en el comienzo, pero después nos fuimos recuperando. Vamos a seguir trabajando para venir más firmes la próxima”.

Y completando sus comentarios, manifestó su gratitud: “Quiero agradecer a toda mi familia, al equipo Acosta Racing Team, a Martín Acosta, a Román Tejedor, a Gianluca Pistore, a mi psicóloga Viviana Sabga y a todos los que me acompañan”.

Valentino Fuentes finaliza el primer compromiso del Trofeo de Invierno con 82 puntos, ubicándose al mando de la divisional Mini Max. El próximo evento de este certamen se disputará en el kartódromo de Ciudad Evita los días 13 y 14 de julio.