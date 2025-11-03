Vecino de Santa Cruz denunció estafa millonaria por $47.000.000 en Zunkets IFC

Un vecino de Pico Truncado, Santa Cruz, denunció haber sido víctima de una estafa digital millonaria tras invertir en la plataforma de trading virtual Zunkets IFC.

Según la denuncia, el hombre de 42 años perdió $47.000.000 después de operar desde marzo de 2025 hasta el 20 de octubre, cuando la página dejó de funcionar y le impidió acceder a sus fondos. La causa quedó radicada en el Juzgado de Instrucción N° 1, bajo la carátula “S/ DENUNCIA PPTA. ESTAFA”.

Al intentar comunicarse con los supuestos responsables, el denunciante fue informado de que la plataforma había desaparecido. Entre los contactos identificados estaba Gerardo Caballero, con residencia en San Juan, quien mencionó a una mujer llamada Sofía, supuesta gerente ubicada en Singapur, que también dejó de responder. Desde entonces, los operadores cortaron toda comunicación, dejando al inversor sin acceso a su dinero.

Expertos en ciberdelincuencia señalan que este caso sigue un patrón típico de estafas de trading o esquemas Ponzi virtuales, que incluyen: promesas de altos rendimientos en corto plazo, plataformas sin regulación, dificultad para retirar fondos, soporte remoto que desaparece y bloqueo repentino del sitio. Zunkets IFC ya había sido advertida por sitios especializados por su falta de supervisión financiera y reclamos de usuarios en distintas provincias.

Casos similares se habían registrado en San Juan y en localidades de la provincia de Buenos Aires, como Henderson, donde inversores reportaron pérdidas tras la desaparición repentina de la plataforma. Las investigaciones buscan determinar el destino de los fondos y posibles responsables locales vinculados a la firma.

El Juzgado de Instrucción N° 1 continúa analizando la denuncia, mientras especialistas recomiendan a la comunidad verificar que toda plataforma de inversión esté registrada y regulada por organismos oficiales, como la Comisión Nacional de Valores (CNV), y desconfiar de promesas de ganancias rápidas o garantizadas.

Las autoridades recuerdan que, ante sospechas de fraude financiero, los usuarios pueden acudir a: UFECI (Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia), CNV, Policía Federal Argentina o comisarías locales. Es fundamental conservar capturas de pantalla, comprobantes de transferencia y chats como prueba documental.

