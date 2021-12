Vecinos denuncian a una pareja exhibicionista

Nuevos inquilinos arribaron a un edificio ubicado en el barrio Mariano Moreno, de la ciudad de Neuquén, y ciertas actitudes desataron el escándalo y la indignación de los vecinos. Es que, según aseguran, se trata de “una pareja exhibicionista”.

El problema denunciado no radica en que la pareja alquiló un departamento en el primer piso sino en que a cualquier hora del día mantienen relaciones sexuales y no tienen reparo en mostrarse a través de las ventanas en escenas que pueden observarse desde los patios linderos al edificio.

Aunque los damnificados por el “espectáculo” intentaron hablar varias veces con la “pareja exhibicionista” y les pidieron que al menos cierren las cortinas al momento de demostrarse tanto amor, no hubo caso: varias familias deben impedir que sus hijos menores salgan al patio para evitar que vean los apasionados encuentros.

“Uno de los matrimonios a los que la ventana les da justo al patio, tienen dos chiquitos que en más de una ocasión los han visto. Uno de los hijitos es autista y te podés imaginar cómo reaccionó”, relató un vecino al diario LM Neuquén.

“Uno es adulto y ya no se sorprende por nada, pero los chiquitos que juegan ahí los ven y les avisan a los padres. Su ventanal da a una zona de patios; entonces es imposible no verlos. No es que uno se para a mirarlos: salís a regar y los ves. Ya no podemos vivir así”, precisó el indignado vecino.

Y aunque se contactaron directamente con la dueña del departamento alquilado, tampoco alcanzaron una solución: se trata de algo que sucede “dentro del ámbito privado” y por tanto no infringen ninguna norma de convivencia, fue la respuesta.

Ahora denunciaron la situación en redes sociales y no descartan formalizar una exposición policial y pedir la mediación de las autoridades municipales, a fin de terminar con el exhibicionismo impúdico de la pareja hot.