Vélez reclama el partido con Boca por la Copa Argentina

El Club Vélez Sarsfield presentó de manera formal ante el Tribunal de Disciplina de la AFA la protesta e impugnación del partido jugado el último miércoles 2 de septiembre frente a Boca Juniors por los octavos de final de la Copa Argentina.

El ”Fortín” emitió un comunicado en sus redes sociales en donde además expresa lo siguiente: “La presentación se funda en un hecho objetivo y documentado: Boca Juniors incluyó en la planilla oficial del encuentro a seis futbolistas extranjeros cuando la normativa vigente establece un máximo de cinco habilitados para integrarla. La situación surge de la propia planilla oficial del partido y de los registros del sistema COMET de la AFA. No se trata de una cuestión de interpretación ni de una discusión arbitral. Se trata del cumplimiento de una regla vigente y de una documentación oficial que acredita su incumplimiento. Por ese motivo, Vélez solicitó que se declare configurada la alineación indebida y, en consecuencia, se reconozca la clasificación de nuestra institución a los cuartos de final de la Copa Argentina. Asimismo, se requirió la suspensión de los efectos deportivos de la clasificación atribuida a Boca hasta tanto exista una resolución definitiva sobre la protesta. Vélez defenderá esta posición por las vías institucionales correspondientes porque entiende que la igualdad ante las reglas no puede ser optativa”, finaliza el comunicado emitido por el club de Liniers en sus redes sociales.