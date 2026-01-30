Vélez se impuso en sets corridos a San Lorenzo

El “Fortín” ganó en Comodoro Rivadavia con parciales de 30-28, 25-23 y 25-17. De ese modo, logró su segunda victoria en la Liga de Vóleibol Argentina.

Vélez Sarsfield logró este viernes su segunda victoria en la Liga de Vóleibol Argentina al superar a San Lorenzo por 3-0 en el partido que puso en marcha el 2º día del 5º Tour, que se disputa en Comodoro Rivadavia.

El partido, que se jugó en el Socios Fundadores, tuvo los siguientes parciales: 30-28, 25-23 y 25-17.

En el “Fortín”, el punta receptor Lucas Vivas con 14 puntos, 9 de ellos en ataque, fue el goleador de su equipo, mientras que el central Facundo Hernández y el opuesto Germán Johansen aportaron 10 tantos cada uno

En el “Ciclón”, mientras tanto, los punta receptores fueron sus mejores anotadores. Valentín Durdos marcó 12 tantos, 9 de ataque, mientras que Wilson Acosta anotó 11 unidades, también 9 en ataque.

De esa manera, el elenco de Liniers sumó su segunda victoria en la LVA, aunque sigue en el último lugar con 8 puntos, mientras que San Lorenzo permanece octavo con 15 unidades.

Esta derrota de San Lorenzo beneficia a Waiwen Vóley, ya que el elenco comodorense lucha por el octavo puesto de cara a los cuartos de final, aunque el “Fortín” también pelea por el mismo objetivo, aunque no depende de sí mismo.

A continuación -desde las 18- jugarán Tucumán de Gimnasia ante Defensores de Banfield y cerrarán a las 21, el plato fuerte entre el líder Ciudad Vóley y su escolta UPCN de San Juan.

La acción de este sábado arrancará a las 11 con el partido entre Vélez y Boca Juniors. A las 15 jugarán San Lorenzo con Monteros Vóley, desde las 18 Defensores de Banfield ante Ciudad y cerrarán el local Waiwen Vóley y River Plate.

Cabe destacar que todos los partidos son televisados por la señal de Fox Sports, como así también a través de YouTube por el canal de la ACLAV.

…………….

Panorama – Tour 5 - Socios Fundadores

Viernes 30 – Día 2

- Vélez Sarsfield 3 / San Lorenzo 0 (30-28, 25-23 y 25-17)

18:00 Tucumán de Gimnasia vs Defensores de Banfield

21:00 UPCN San Juan Vóley vs Ciudad Vóley

Sábado 31

11:00 Vélez Sarsfield vs Boca Juniors

15:00 San Lorenzo vs Monteros Vóley Club

18:00 Defensores de Banfield vs Ciudad Vóley

21:00 Waiwen Vóley Club vs River Plate

Domingo 1

11:00 Boca Juniors vs UPCN San Juan Vóley

15:00 Monteros Vóley Club vs Vélez Sarsfield

18:00 River Plate vs Tucumán de Gimnasia

21:.00 San Lorenzo vs Waiwen Vóley Club.