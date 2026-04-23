Veteranos de Malvinas padecen recortes y demoras en tratamientos

Excombatientes de Comodoro participaron de un encuentro con centros de jubilados por la falta de prestaciones de PAMI.

El malestar por la situación del PAMI continúa creciendo en Comodoro Rivadavia y suma nuevos actores. Veteranos de Guerra de Malvinas participaron del encuentro junto a centros de jubilados locales con el objetivo de unificar reclamos frente a lo que consideran un progresivo vaciamiento de la obra social que en Comodoro tiene como responsable a la militante libertaria Vanesa Nieva.

Juan Pérez, veterano de guerra de la ciudad, describió un escenario de incertidumbre que afecta no solo a los excombatientes sino también a sus familias en todo el país. “Nuestra participación es para plantear la problemática que tenemos como veteranos con la prestación que está brindando el PAMI, no simplemente a nivel local sino a nivel nacional. Hay muchos recortes y mucha falta de profesionales”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que esta situación genera una creciente “intranquilidad” en el entorno de los beneficiarios.

Uno de los puntos más críticos del planteo está vinculado a la continuidad de tratamientos médicos complejos. Según explicó Pérez, si bien los veteranos cuentan con una cobertura específica, las recientes exigencias administrativas han derivado en interrupciones o demoras prolongadas en las prestaciones.

“Hay muchos veteranos que están haciendo sus tratamientos acá en Comodoro y otros que tienen que viajar a Buenos Aires. Muchas veces se complica toda la gestión para poder recibir la cobertura como corresponde”, afirmó.

El referente también señaló que estas dificultades se reflejan en redes sociales, donde se multiplican los pedidos solidarios de medicamentos y asistencia ante la falta de respuestas oficiales.

En relación con posibles medidas de fuerza, Pérez se mostró prudente aunque no descartó esa alternativa. Indicó que cualquier decisión será consensuada con las estructuras nacionales que agrupan a los excombatientes. “Vamos a informar a nuestros colegas sobre lo hablado en esta reunión. Dependemos del nivel central y mañana mismo elevaremos lo tratado para ver qué alternativas o soluciones nos pueden dar”, explicó.

En este contexto, los veteranos advirtieron que el sistema se encuentra tensionado, ya que el PAMI debe responder tanto a los excombatientes como a sus grupos familiares, quienes también se ven afectados por la escasez de turnos, la falta de especialistas y la extensión de los plazos de atención.