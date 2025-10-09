El “Verde” le ganó a Náutico Rada Tilly 84-77; el “Bordó” superó a la CAI 74-42 y el “Verdolaga” venció a Escuela Municipal Pueyrredón 113-48.

Victorias de Gimnasia, La Fede y Petroquímica en Primera Varones

Con tres partidos, este viernes se jugó la segunda fecha del torneo Clausura de básquet de Primera división de la rama masculina, que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia (ACRB).

En ese contexto, Gimnasia se fue con un valioso triunfo de cancha de Náutico Rada Tilly al vencer al local por 84-77.

En el “Verde” se destacaron Julián Salas (12 puntos, 9 rebotes y 2 recuperos), Ciro Melo (15 puntos) y Valentín Monzón (12 tantos, 4 rebotes, 2 asistencias y una tapa). Además, Valentino Ayala aportó 11 unidades para la victoria del “mens sana”.

Por el lado del “Aurinegro”, Mirko Hadzik, con 18 puntos y 3 rebotes, fue el goleador del partido. Además, Sebastián Perujo marcó 13 tantos, bajó 11 rebotes y repartió 5 pases gol y Tomás Musotto anotó 12 unidades, con 7 rebotes, 5 recuperos y 2 asistencias.

Por su parte, La Fede Deportiva obtuvo un sólido éxito ante Comisión de Actividades Infantiles por 77-42.

En el “Bordó”, se destacó Mateo Bellido (11 puntos y 6 rebotes), Nazareno Scipioni (9 tantos, 4 rebotes, 5 asistencias y 3 recuperos), mientras que Joaquín Quisle hizo 8 puntos, con 9 rebotes.

En el “Azzurro”, Baltasar It con 10 puntos fue el mayor anotador de su equipo.

En el otro partido de la jornada, jugado en el gimnasio Cemento Comodoro de Kilómetro 8, el local Petroquímica superó con amplitud a Escuela Municipal Pueyrredón por 113-48.

La acción del básquet local continuará este jueves, pero será en Primera femenino. Desde las 21:30, en el gimnasio Diego Simón, La Fede Deportiva se las verá con Petroquímica. Los árbitros del partido serán Rodrigo Reyes, Axel Catalán y Marcia Carrizo.

El viernes, mientras tanto, Náutico Rada Tilly recibirá a Escuela Municipal Pueyrredón.

………………

Panorama

MIERCOLES 8

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly 77 / Gimnasia y Esgrima 84 (Primera Masculino).

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

- Petroquímica 113 / Escuela Municipal Pueyrredón 48 (Primera Masculino).

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

- La Fede Deportiva 74 / Comisión de Actividades Infantiles 42 (Primera Masculino).

Programa

JUEVES 9

En el gimnasio Diego Simón – Fase Regular / 1

21:30 Primera Femenino: La Fede Deportiva vs Petroquímica. Arbitros: Rodrigo Reyes, Axel Catalán y Marcia Carrizo.

VIERNES 10

En Náutico Rada Tilly

21:30 Primera Femenino: Náutico Rada Tilly vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Leandro Aguirre, Matías Carrizo y Jorge Alarcón.

(*) Planilla oficial de la ACRB.

Foto: Basquet Nautico Rada Tilly.