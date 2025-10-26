El Patagonico
El Patagónico
Vidal dijo que surge una nueva impronta nacional y provincial

“Votar es parte de la democracia que tanto nos costó obtener”, manifestó el gobernador de Santa Cruz.

Claudio Vidal votó esta mañana en la Escuela “Domingo Savio” de Río Gallegos. Tras cumplir con su deber ciudadano, el mandatario señaló que “para mí no es una elección más; es algo muy importante que marca la diferencia que podemos tener de aquí en adelante, tanto en el país, como en la provincia”, al tiempo que instó a todos los santacruceños a acudir a las urnas.

Sostuvo también que “logramos llegar a conformar un buen espacio político integrado por gobernadores y distintos equipos de provincias, por lo que me parece que es una alternativa más que marca claramente la diferencia entre los polos de la política”.

