Viernes con 26°C y ráfagas hacia la noche

El Servicio Meteorológico anticipa para este viernes 23 de enero una jornada con cielo algo nublado durante todo el día, sin probabilidad de precipitaciones y con viento del sector norte que irá en aumento con el correr de las horas.

Durante la mañana, la temperatura rondará los 18 grados, con viento leve a moderado entre 13 y 22 km/h. Por la tarde, el termómetro ascenderá hasta los 26 grados, mientras que el viento se intensificará, alcanzando velocidades de 23 a 31 km/h, con ráfagas que podrían llegar a 51-59 km/h.

Hacia la noche, se espera un leve descenso de la temperatura hasta los 20 grados, aunque el viento continuará siendo protagonista, con ráfagas más fuertes que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h, siempre desde el norte.