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Viernes en Comodoro: clima amable y con una tarde para disfrutar

Comodoro Rivadavia se prepara para un viernes con buenas noticias: clima estable, temperaturas agradables y sin lluvias ni viento en el pronóstico.

La mañana arranca con cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 15°C, con viento leve del oeste que acompaña sin incomodar.

Durante la tarde, el termómetro sube hasta unos agradables 20°C, con cielo mayormente nublado pero luminoso. Si bien el viento se hace un poco más presente —con ráfagas que pueden alcanzar los 50 km/h—, no opaca una jornada que se mantiene ideal para salir.

Ya por la noche, el clima se mantiene estable, con 17°C y viento más calmo, rotando al noroeste.

Sin probabilidades de lluvia ni viento fuerte en todo el día, este viernes se perfila como una pausa agradable en medio del otoño patagónico: de esos días que invitan a salir.

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