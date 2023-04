Villa se fue del juzgado y ya está en la concentración de Boca

El delantero dejó los Tribunales de Lomas de Zamora tras el segundo día del juicio en su contra. Ahora decide Almirón si va de arranque o no con Pereira.

Pasó el segundo día de audiencia por el juicio en contra de Sebastián Villa. Pasaron los testimonios de nuevos testigos por la causa que se le imputa al delantero por violencia de género. Y el jugador, que había pedido declarar para ir a jugar ante Pereira, finalmente no lo hizo. Sin embargo, la jornada igual terminó antes de tiempo y el futbolista pudo dejar el Juzgado en lo Correccional N° 2 de Lomas de Zamora y ya se sumó a la concentración de Boca en el hotel Intercontinental. Todo indica que va a jugar ante Pereira, lo que resta saber es si irá o no de arranque.

Lo cierto es que Villa quiere ser parte del equipo. Eso fue lo que le había dicho Jorge Almirón, previo a toda esta situación. Y de algún modo, llega con tiempo como para que el DT de Boca decida o no si está para ser titular. Eso sí, la situación no es la ideal de por sí. Prácticamente, el delantero está saliendo del juzgado a la cancha. Por eso, sería clave la charla que el entrenador tenga con él.

Villa, de hecho, se había presentado en la audiencia de su juicio vestido de civil, pero había llevado la ropa deportiva del club en el auto porque en todo momento su intención fue llegar a la concentración y sumarse a la salida de sus compañeros rumbo a la Bombonera. Eso ya lo consiguió.

Ahora, la determinación de esta situación irregular tiene que ver con el club y, sobre todo, con el entrenador.

El juicio oral contra Villa tuvo este martes una nueva ronda de testimonios claves para la causa. Además de los testigos que quedaron pendientes de la audiencia del lunes, se sumaron dos nuevos y también los peritos que intervinieron oportunamente ante la denuncia de Daniela Cortés, la ex pareja de Villa, que le dio lugar a esta acusación por lesiones agravadas por el vínculo y amenazas.

La defensa solicitó una pericia psiquiátrica para Cortés. Eso podría demorar la declaración de Villa. La defensa solicitó una pericia psiquiátrica para Cortés. Eso podría demorar la declaración de Villa.

Sin embargo, el tema central pasa por la palabra del acusado. Por el momento, Villa no declaró y podría no hacerlo este miércoles. ¿Por qué? Porque su defensa solicitó una pericia psiquiátrica para Cortés, la ex pareja del delantero. Por lo cual, si la jueza Claudia Dávalos le da lugar, el testimonio del delantero se postergará. Por lo pronto, igualmente, todavía falta que declare un testigo más.

El jugador, sin dudas, vive una situación muy particular: en medio de un juicio, tiene grandes chances de jugar un partido de Copa. Parece difícil de creer. Pero a pesar de que no se entrenó con el equipo en el día previo al choque con Pereira y que ni siquiera se concentró con el plantel el lunes a la noche, podría salir a la cancha como titular. ¿Estará en condiciones mentales de afrontar un partido de tan alta exigencia como la Libertadores? ¿No debió Boca excluirlo del juego?

Su extraña situación parece ir de la mano de la urgencia que tiene el Xeneize en este presente difícil. No parece haber otra explicación. Boca necesita salir de la seguidilla de derrotas (tres consecutivas en la Bombonera), cambiar la imagen mostrada en los últimos partidos y tiene la obligación de ganar para no complicarse en el Grupo F. Por lo pronto, Villa saldrá a la cancha junto a sus compañeros. Y al llegar a la Bombonera, se sabrá si juega o no de titular. El lunes, en su lugar, Almirón ubicó a Merentiel (Briasco sería una fija por el otro extremo).