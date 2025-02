Villagrán: "esperemos tener un Socios Fundadores lleno"

Con una práctica optativa, parte del plantel profesional de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia regresó este lunes por la mañana a sus entrenamientos.

El equipo, que dirige Martín Villagrán, se prepara con miras al partido que sostendrá el sábado 8 de marzo de local ante Oberá Tenis Club de Misiones por una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

Ese partido se jugará en el Socios Fundadores a partir de las 11:30 de la mañana ya que irá televisado a todo el país por la señal de TyC Sports.

En la práctica de este lunes en horario matutino, trabajaron el capitán Nicolás De Los Santos, Emiliano Toretta, Martiniano Dato, Carlos Rivero, Kenneth Horton y los juveniles José Ignacio Copesky y Valentino Ayala, quienes entrenaron en el gimnasio auxiliar del Socios.

No asistieron el pivote Travis Daniels, los escoltas Robert Whitfield y Andre Nation, como así también el base Marcos Chacón y el ala pivote Anyelo Cisneros, quienes se sumarán en las próximas horas, tras jugar por la última fecha de la ventana internacional para Cuba y Venezuela, respectivamente.

Luego del entrenamiento, el DT Martín Villagrán dialogó con El Patagónico.

El joven entrenador, que justamente el 8 de marzo estará cumpliendo 43 años, se refirió a diferentes temas relacionados con el equipo, la reciente gira donde Gimnasia se volvió de la provincia de Santiago del Estero con una victoria y de Oberá TC, el próximo rival que recibirá el ’Verde’ en un Socios que espera tener un lleno total.

"Esta semana lo que hacemos en la mañana es darle opcional. Por lo general vienen cinco o seis jugadores por la mañana y por la tarde entrenamos a las 9 de la noche. Nos estamos preparando en estas dos semanas que nos van a servir para lo que será el encuentro con Oberá el 8 de marzo", sostuvo el técnico que tante Olímpico llegó a los 305 partidos dirigiendo al ’Verde’, todo un récord para la historia del club y de la Liga misma.

Asimismo, Villagrán afirmó que espera con mucha expectativa el duelo ante los misioneros, y a pesar del horario, cree que el Socios tendrá un importante acompañamiento de la gente.

"Lo espamos con mucha expectativa, también por la incorporación de Robert Whitfield y Ken Horton, el equipo mejoró su nivel de juego. Estuvimos a nada de traernos un punto con Quimsa. Jugamos un gran primer tiempo ante Olímpico y ahora enfrentaremos a un rival muy importante como lo es Oberá, que estuvo en las primeras colocaciones durante las primeras 19 fechas. Nosotros así como estamos ahora y en casa nos hacemos fuertes, yo creo que ha cambiado", aseguró.

El DT agregó que "también esta es la primera vez -antes de la gira- que tenemos el equipo completo. Es bueno saber que no habrá más cambios, y eso me parece que es muy positivo. Las primeras 19 fechas sufrimos cambios, ausencias, jugadores que no pudieron estar por diferentes motivos y eso a la hora de jugar afecta. Ahora, esperamos que estas 17 fechas que quedan, poder estar con el equipo como lo estamos ahora", sostuvo.

El entrenador también se refirió al por qué optaron por las contrataciones tanto de Whitfield como de Horton. "Primero estábamos buscando un escolta que conozca la categoría, ya había estado en Peñarol (de Mar del Plata), había quedado libre de Uruguay y Ken Horton quedó libre de Peñarol (de Uruguay). Estábamos buscando un cuatro continuo y calzó justo todo porque no solamente por lo que juega sino la experiencia que tiene. Es un jugador con mucha jerarquía y experiencia que no solamente te rinde cuando está adentro del campo sino que por fuera, porque además le gusta liderar", explicó.

Respecto a cómo se imagina el marco que tendrá el Socios Fundadores el 8 de marzo, Villagrán afirmó: "Yo creo que la gente va a acompañar, el club está preparando una linda sorpresa por el Día de la Mujer. Acá la gente, la verdad que uno está muy agradecido porque acompaña mucho y más allá del horario, esperemos tener un Socios Fundadores lleno".

"UN JUEGO TOTALMENTE DISTINTO"

Gimnasia y Oberá jugaron el martes 22 de octubre de 2024 por la primera rueda en Misiones, con victoria para el equipo mesopotámico por 76-72. Villagrán considera que el partido del 8 de marzo será diferente al que se jugó en el estadio ’Luis Augusto Derna’.

"Este partido será totalmente distinto, porque el rival encontrará a otro Gimnasia, a otro equipo y ellos también con la necesidad de ganar sus puntos para mantenerse en el lote de los ocho primeros. Nosotros pensamos en el trabajo que venimos haciendo, el equipo cambió y a partir de eso, ya con lo que mostramos con Quimsa y Olímpico, nos volvimos un rival más duro de lo que veníamos siendo", sostuvo.

Al ser consultado, sobre la 15ª posición que actualmente ocupa el equipo con 9 victorias y 12 derrotas, Villagrán también brindó su punto de vista.

"No pensamos en eso, porque creo que si pensás en la posición que estás, obviamente es desfavorable. Más teniendo en cuenta las últimas campañas del club. Es la primera vez, en mis ocho temporadas que estamos así. Pero si yo pensara en eso, te corre el foco. Y mi foco está en que el equipo gane once juegos para clasificar a los playoffs. Ya ganamos uno y nos quedan diez de diecisiete. El margen es achicado, pero creo que lo podemos hacer. Hay muchos equipos, Regatas Corrientes está con 12 perdidos, mucho equipos perdidos con once y por ejemplo Atenas que está 12-12 se ubica noveno. Eso quiere decir que si ganas tres juegos, ya te metés dentro de los nueve, diez, once o doce. Y ahí está el objetivo, el tratar de terminar con un récord iguales, pero nosotros vamos partido a partido. Por eso te digo, que estoy tranquilo en eso con el trabajo y porque ahora el equipo cambió. Lo que no hicimos antes, ya está y ahora nos tenemos que enfocar en ganar los diez juegos de 17 que nos quedan", sentenció.