Violación grupal: "Es una causa traída de los pelos"

El abogado Jorge Alfonso, defensor de uno de los acusados por la presunta violación grupal en Palermo, arremetió contra el fiscal de instrucción al señalar que "es una causa traída de los pelos" y confió en la absolución de su defendido, Thomas Fabián Domínguez.

Alfonso advirtió que en caso de que Domínguez sea declarado inocente iniciarán "una demanda contra el Estado y contra los que hablaron mal, diciendo que los chicos eran lacras, personas desagradables y todo tipo de improperios que se tuvieron que comer durante meses".

"Mi cliente estaba tocando la guitarra cerca del auto, pero no sabía lo que pasaba dentro del vehículo. El perfil genético dio negativo para cuatro de los pibes. Él no estaba adentro del auto, entonces cómo podés acreditarme una imputación penal para Domínguez", remarcó el letrado en declaraciones al programa "Tardes policiales" por XLFM Radio.

Asimismo, indicó: "En el juicio sí me tenés que determinar una responsabilidad penal y tiene que ser con certeza. Me parece tomado de los pelos el hecho de querer incriminar a los seis con una coautoría funcional que no va a poder ser sostenida en el debate. Lo digo con todo el respeto que me merece el fiscal de instrucción".

En ese sentido, Alfonso explicó que "se tiene que demostrar que el coautor tiene la misma intención de cometer el hecho igual que el autor".

Asimismo, aclaró que a su defendido se le halló líquido seminal en el bóxer y no semen, algo que lo atribuyó a una enfermedad de transmisión sexual que padece Domínguez y que "lo dijo en el tribunal".

"Sin dudas que estamos frente a un hecho aberrante, que alguien es responsable, pero demostrame la responsabilidad de mi cliente. Me elevaste la causa a juicio, me los dejaste un año y medio detenido, bueno ahora demostrame el hecho. No hay elementos para que le encuadren la coautoría funcional. ¿Dónde está el plan previo, el acuerdo de voluntades para cometer el hecho?", planteó.

Asimismo, el abogado fue más allá y consideró que "si los jueces en la instrucción hubieran otorgado la libertad de dos o cuatro de los pibes, hubieran tenido la denuncia en el Consejo de la Magistratura".

"Se olvidaron que primero fueron abogados y después jueces", arremetió Alfonso.

Por último, afirmó que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número 14 de la Ciudad, integrado por los jueces Gabriel Vega, Gustavo Valle y Domingo Altieri y en el que este lunes comenzó el juicio, "es excelente, tiene una pluma muy afinada y el fiscal general (Fernando Klappenbach) es de mucha experiencia".

La causa es por "abuso sexual con acceso carnal agravado por la intervención de dos o más personas" -prevé una pena de 8 a 20 años de cárcel-, en concurso real con "lesiones leves" -de un mes a un año de prisión-, producidas al testigo Luis Riveros Espínola, a quien agredieron antes de que todos ellos fueran detenidos por efectivos de la Policía de la Ciudad.

Los acusados por este hecho ocurrido el 28 de febrero de 2022, son: Domínguez (22 años), Lautaro Dante Ciongo Pasotti (25), Ángel Pascual Ramos (24), Franco Jesús Lykan (24), Alexis Steven Cuzzoni (21) e Ignacio Retondo (24).

El debate continuará este viernes y luego se prolongará los días 4, 11, 15, 18, 25 y 29 de septiembre, al tiempo que se espera la declaración de más de 30 testigos.