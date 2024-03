Violador condenado a 18 años de cárcel seguirá en libertad

En la sala de la Cámara en lo Penal de Comodoro Rivadavia esta mañana celebró la audiencia de impugnación ordinaria por el caso de abuso sexual y corrupción de menores que tiene como condenado en primera instancia a J.P.R.C.

El tribunal de Cámara estuvo integrado por los jueces Martín Montenovo, Mónica García y Daniel Pintos.

El defensor Francisco Romero impugnó el fallo, solicitó el sobreseimiento de su asistido o subsidiariamente que se reduzca la condena de 18 a 10 años de prisión. Sostuvo que se “mantiene la reserva del caso federal por insuficiencia de prueba y de certeza para arribar a una condena penal”.

Insistió en que los delitos ventilados en juicio de primera instancia “existen dos hechos donde la prueba no es suficiente. El primero de ellos no pudo suceder de la manera como lo describe la fiscalía” y en otro ataque sexual ocurrido en la ciudad rionegrina de El Bolsón “uno de los testigos dijo que no puede recordar, es decir, existe orfandad probatoria, no se pudo probar”, cuestionó.

Romero argumentó que J.P.R.C. no posee antecedentes penales y sin embargo se le dobló la pena. “Los hechos no están probados que hayan sucedido como los narra la Fiscalía. Debe evaluarse el tiempo que ha transcurrido desde los hechos”, concluyó el defensor.

En contraposición, la fiscal Verona Dagotto solicitó el rechazo de la impugnación y la confirmación de la sentencia en todos sus términos. Describió que la prueba fue valorada de manera razonada y lógica, en la cual los abusos sexuales ocurrieron desde que la víctima tenía 4 años hasta su mayoría de edad.

Incluso, la fiscal precisó que la víctima “llegó a autolesionarse y se analizó la coherencia interna y externa del relato de la misma. Existiendo síntomas como indicadores de abuso sexual y corrupción de menores. Asimismo, los jueces de debate han hecho un análisis concatenado y lógico para sostener la responsabilidad del imputado”.

Recordó los agravantes del condenado como la extensión del daño causado “que es enorme”, la naturaleza de la acción, la nocturnidad, el abuso de poder, la reiteración y la cantidad e intensidad del tiempo que se mantuvieron los abusos. Por todo ello, exigió que se rechace la impugnación de la defensa y se confirme en todos sus términos la sentencia condenatoria.

El tribunal de Cámara pasó a deliberar y el miércoles 27, a las 12:00, dará a conocer la parte resolutiva del fallo. Cabe recordar que, el violador condenado sigue en libertad con presentaciones semanales ante la Agencia de Supervisión y tiene prohibición de salir de la ciudad sin autorización judicial hasta que la sentencia pase en calidad de cosa juzgada.