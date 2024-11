"Voy a Cabecear un Auto": Ecos de un arrebato íntimo en la ruta del sonido

“Voy a Cabecear un Auto” (VACUA) nació en 2021 de la amistad y pasión compartida por la música entre Julián Casaplanas (voz y guitarra), Fernanda Micaela Fida (bajo) Guillermo Ponce (batería) y Facundo Fernandez (guitarra). Los integrantes de la banda, en comunicación con El Patagónico, recuerdan el momento en que se conocieron y empezaron a tocar: “Nos dimos cuenta de que compartíamos una vibra muy buena. Fue todo bastante natural; empezamos a zapar juntos y así fue tomando forma la idea de armar una banda”. Esta conexión fue solo el inicio de un camino que los llevó a presentarse como teloneros de Gaby Caniza, una figura clave en la escena musical de Comodoro Rivadavia, y quien también jugó un papel fundamental en la creación de su primera canción con letra.

Embed - Voy a cabecear un auto on Instagram: "Amigxs, qué días hermosos e intensos vivimos! El fin de semana pasado participamos de Ladran los perros, con Fynn, los Hostiles y Las Piedras. La rompieron las bandas, el compañerismo y la buena onda con la que siempre nos recibe el sótano. La pasamos muuuy bien. Ya arrancábamos la semana con el corazón contento y se nos termina de volar la peluca cuando nos enteramos que íbamos a abrir el show del sábado de La Renga. El sabado nos dimos ése tremendo lujo. Difícil poner en palabras lo que fuimos sintiendo. Sí podemos decir que fue una tremenda movida en la que no estuvimos solos. Pola, Eze V y Eli que nos prestaron sus amplificadores. Sam, Gonza, Sope y Fran que se re plantaron en el sonido. Charly, que siempre entiende todo con las luces. El Manu, que se encargó de que no nos falte nada en el escenario. Sol, Mari y Ale Fras con el registro audiovisual. VACUA tiene la suerte de contar con el amor y laburo de mucha gente, nos llena el pecho de orgullo. Estamos profundamente agradecidos. Nos vemos la próxima."