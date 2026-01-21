Vuelve la actividad pesquera a Camarones

Tras más de dos décadas, el inicio de la prospección de merluza implica un punto de inflexión para esa localidad.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció este miércoles el inicio de la prospección de merluza en aguas provinciales, en la Zona III frente a Camarones, una instancia largamente esperada que representa un punto de quiebre para la localidad costera, luego de más de 20 años sin actividad pesquera en ese sector.

El anuncio se realizó durante una reunión de trabajo en Casa de Gobierno junto a la intendenta de Camarones, Claudia Loyola, y el secretario de Pesca del Chubut, Andrés Arbeletche, donde se destacó el impacto estratégico que tendrá esta medida para reactivar el puerto local y devolverle a Camarones un rol activo dentro de la matriz productiva provincial.

En ese marco, el mandatario provincial subrayó que la prospección “no es solo una instancia técnica, sino el inicio de una nueva etapa”, y remarcó su importancia para dinamizar la economía local a partir del movimiento que genera la actividad pesquera en sectores asociados como la estiba, la logística, el mantenimiento, la provisión de insumos y los servicios portuarios.

Asimismo, Torres señaló que “la pesca es una cadena productiva que genera empleo, arraigo y oportunidades”, y agregó que “volver a poner a Camarones en la agenda productiva es pensar en desarrollo, en trabajo privado genuino y en un futuro con más posibilidades para las familias de la localidad”.

Por su parte, la intendenta de Camarones destacó que el inicio de la prospección “marca un antes y un después para nuestro pueblo”, y aseguró que se trata de un paso fundamental para comenzar a saldar una deuda histórica con la comunidad.

“Camarones es una localidad con identidad y vocación pesquera. Durante muchos años miramos al mar sin poder desarrollarnos plenamente, y hoy estamos frente a un proceso que cambia esa realidad”, expresó la jefa comunal, quien remarcó que esta etapa se inicia “con responsabilidad, con cuidado del recurso y con una visión de desarrollo sostenible”.

Finalmente, Loyola sostuvo que “este es el primer paso de un camino que recién empieza”, y afirmó que “vamos a seguir trabajando de manera articulada para que la actividad se consolide, genere empleo y tenga un impacto real y duradero en la vida de nuestros vecinos”.