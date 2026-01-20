El dispositivo había sido arrastrado junto con las cadenas que la sujetaban por una fuerte marejada que se registró hace tres años.

Vuelven a instalar boya en el canal de ingreso al puerto

Personal de la Unidad Ejecutora Portuaria Santa Cruz hizo posible la puesta en funcionamiento de la boya de señalización correspondiente al ingreso al canal del Puerto Caleta Paula, una intervención necesaria para normalizar el sistema de balizamiento del acceso portuario.

La maniobra fue realizada el lunes con la colaboración del remolcador Chaltén y su tripulación, que participó activamente en el fondeo de la estructura.

Las tareas estuvieron supervisadas por personal del puerto, con la participación de la administradora del mismo, Isabel Vásquez Vogt, y del responsable de Seguridad, Protección y Gestión Ambiental, Ricardo Gordillo. Acompañó además el coordinador general de la Unidad Ejecutora Portuaria, Walter Uribe.

BOYA2

Por parte de la empresa TERMAP estuvieron presentes el superintendente marítimo, Alejandro Giorgi, y el gerente general, Daniel Zukas. Cabe señalar que esta intervención fue posible luego de más de tres años, tras el arrastre de la torre y las cadenas por una marejada.

Durante este periodo se avanzó en la recuperación de la estructura y en un proceso de reparación y refuerzo que demandó tiempo, planificación y un trabajo coordinado entre distintos equipos técnicos y empresas especializadas.

En este contexto, Uribe destacó que “esta intervención permite normalizar un punto fundamental del acceso al puerto y seguir fortaleciendo la infraestructura portuaria de la provincia. Son obras que no siempre se ven, pero que son importantes para garantizar operaciones más seguras y ordenadas”.

En este sentido, se destacó el aporte realizado por Taller Delta Naval, Grúas Miramar, Frangela S.A., Astilleros Patagónicos Integrados y Antares Naviera, que contribuyeron desde sus respectivas funciones para concretar esta tarea.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz