Waiwen Vóley cayó con el líder Ciudad

El elenco comodorense perdió 3-1 y este domingo ante Boca Juniors, cerrará su actuación en la fase regular de la Liga de Vóleibol Argentina.

Waiwen Vóley Club de Comodoro Rivadavia perdió este sábado ante el puntero Ciudad de Buenos Aires por 3-1, en el marco de la tercera fecha del 6º y último Tour de la Liga de Vóleibol Argentina.

El partido, que se jugó en el Parque Olímpico, en Buenos Aires, tuvo los siguientes parciales: 24-26 para Waiwen, mientras que los restantes sets fueron para el actual defensor del título: 25-19, 31-29 y 25-18.

El opuesto Juan Magini y el central brasileño Vinicius Da Silva, ambos 22 puntos, comandaron la ofensiva del equipo que conduce Hernán Ferraro.

En Waiwen, que no contó con el receptor exterior Bruno Wagner - se recupera de un fuerte golpe en el cuello-, el opuesto Bautista Gazaba, con 24 unidades, fue su mejor vía de gol y a la vez el máximo anotador del partido.

Waiwen, que el viernes al caer ante Vélez Sarsfield 3-1 se despidió de la lucha por entrar a cuartos de final, finalizará este domingo su actuación en fase regular de la LVA cuando se mida ante Boca Juniors.

El partido, que dará comienzo a las 15, se podrá ver por la señal de Fox Sports, como así también por YouTube a través del canal de la ACLAV.

El elenco, que dirige Lisandro Luppo marcha en el último puesto con 9 puntos, producto de 3 triunfos y 14 derrotas en 17 presentaciones, y buscará cerrar el Tour con una alegría.