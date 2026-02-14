Waiwen Vóley cayó con el líder Ciudad

Waiwen Vóley Club de Comodoro Rivadavia perdió este sábado ante el puntero Ciudad de Buenos Aires por 3-1, en el marco de la tercera fecha del 6º y último Tour de la Liga de Vóleibol Argentina.
El partido, que se jugó en el Parque Olímpico, en Buenos Aires, tuvo los siguientes parciales: 24-26 para Waiwen, mientras que los restantes sets fueron para el actual defensor del título: 25-19, 31-29 y 25-18.
El opuesto Juan Magini y el central brasileño Vinicius Da Silva, ambos 22 puntos, comandaron la ofensiva del equipo que conduce Hernán Ferraro.
En Waiwen, que no contó con el receptor exterior Bruno Wagner - se recupera de un fuerte golpe en el cuello-, el opuesto Bautista Gazaba, con 24 unidades, fue su mejor vía de gol y a la vez el máximo anotador del partido.
Waiwen, que el viernes al caer ante Vélez Sarsfield 3-1 se despidió de la lucha por entrar a cuartos de final, finalizará este domingo su actuación en fase regular de la LVA cuando se mida ante Boca Juniors.
El partido, que dará comienzo a las 15, se podrá ver por la señal de Fox Sports, como así también por YouTube a través del canal de la ACLAV.
El elenco, que dirige Lisandro Luppo marcha en el último puesto con 9 puntos, producto de 3 triunfos y 14 derrotas en 17 presentaciones, y buscará cerrar el Tour con una alegría.