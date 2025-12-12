Waiwen Vóley debutó con derrota en la Copa ACLAV

El equipo de Comodoro Rivadavia cayó 3-1 ante UPCN San Juan por la Zona 2 del certamen que comenzó en el Polideportivo Municipal Gorki Grana de Castelar.

Waiwen Vóley Club de Comodoro Rivadavia cayó este viernes 3-1 ante UPCN de San Juan en el marco de la primera fecha de la Zona 2 de la Copa ACLAV (Asociación de Clubes Liga Argentina de Vóleibol), que dio comienzo en el Polideportivo Municipal Gorki Grana de Castelar, en el partido de Morón, Buenos Aires.

El elenco chubutense, que dirige Lisandro Luppo, comenzó perdiendo el juego 18-25, pero luego logró empatarlo al imponerse en el segundo set por 25-22.

Sin embargo, el equipo, que conduce Fabián Armoa, resolvió el partido con autoridad en los siguientes dos sets.

En ese contexto, el tercer set lo ganó claramente por 25-9, mientras que el cuarto set del partido, UPCN también fue superior quedándose con el parcial por 25-14.

Juan Villarruel y Gerónimo Elgueta, ambos con 19 puntos, fueron los goleadores del “Gremio”. Mientras que en los chubutenses, el máximo anotador fue el receptor chileno Kaj Vladimir Bonacic con 13 tantos.

De esa manera, Waiwen Vóley, que en la anterior edición, llegó hasta las “semis” en esta Copa, arrancó con una derrota frente al elenco sanjuanino, quien de esa manera se vengó de la caída que sufrió en la Liga de Vóleibol Argentina (LVA).

La próxima presentación del equipo comodorense será este sábado, también a partir de las 18 ante River Plate, partido que se podrá ver por Fox Sports y también a través de YouTube por el canal de la ACLAV.