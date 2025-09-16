Waiwen Vóley jugará amistosos ante Boca

El equipo de Comodoro se presentará el 4 y 5 de octubre en el Socios Fundadores y el 8 y 9 del mismo mes en Esquel.

Como preparación para lo que será su segunda actuación en la Liga de Vóleibol Argentina, Waiwen de Comodoro Rivadavia confirmó partidos amistosos ante Boca Juniors.

En ese contexto, el elenco chubutense jugará con el ‘Xeneize’ el 4 y 5 de octubre en el estadio Socios Fundadores del club Gimnasia y Esgrima.

El 8 y 9 de del mismo mes, mientras tanto, disputará otros dos amistosos en el Gimnasio municipal de Esquel.

Cabe destacar que el 11 y 12, también de octubre, el equipo que dirige Lisandro Luppo jugará en Comodoro otros dos encuentros de preparación, aunque resta definir la sede de su realización.

Además de jugar la LVA que dará comienzo en noviembre, Waiwen jugará una nueva edición de la Copa ACLAV, que se desarrollará en noviembre y diciembre.

LOS REFUERZOS

Para la temporada que está a punto de comenzar, como lo hicieron seguramente el resto de lo clubes, Waiwen Vóley también se reforzó.

En ese contexto, se sumaron Bruno Wagner, quien es punta receptor de 26 años, y que viene de jugar en el Pafiakos, tricampeón de la Liga de Chipre.

Otros de los nuevos es el chileno Kaj Bonacic, central de 20 años y que viene de jugar en el club Mirano, tricampeón del vóley de su país.

El sanjuanino Ignacio Segovia es otro de los jugadores que se sumó a Waiwen. Es un armador de 25 años y en su última temporada jugó para el Rotogal Boiro de la Superliga 2 de España.

Además, Nicolás Oldani es un central de 22 años y viene de integrar el plantel de Tucumán de Gimnasia en la LVA.

Siguiendo con las incorporaciones, el necochense Marcos Richards también integrará las filas de Waiwen. El jugador tiene 22 años, juega de punta-receptor y en la última temporada, jugó en Policial de Formosa en la 23-24.

Lucas Astegiano es un armador de 19 años, que proviene de Rivadavia Vóley de Villa María y este año fue subcampeón con Regatas Corrientes en la Liga A-2.

Mientras que del plantel anterior, los que siguen son: Bautista Gazaba (opuesto de 23 años), los hermanos Mendoza (Benjamín, armador de 20 años) y (Braulio, líbero de 20 años); Ramsés Cascú (central, 23 años) y Joaquín Herrera (punta-receptor, 27 años).

Además, se sumaron dos juveniles, producto del semillero. Se trata de Martín Rojas, un opuesto de 16 años y Gaspar Mansilla, quien es un central también de la misma edad, ambos nacidos en Comodoro Rivadavia.