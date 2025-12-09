Waiwen Vóley tampoco pudo con Boca en la Liga Argentina

El equipo comodorense cayó 3-0 ante el “Xeneize” y no pudo ganar durante el Tour 3 jugado en San Juan y que se completó este martes en Buenos Aires.

Waiwen Vóley Club de Comodoro Rivadavia se despidió del Tour 3 de la Liga de Vóleibol Argentina, sin victorias al caer ante Boca Juniors por 3-0.

Fue en el partido que se jugó en el estadio “La Casa del Vóley, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que estaba pendiente del Tour 3 jugado en UPCN de San Juan, y que fue suspendido por goteras en el escenario de juego.

Cabe destacar que el elenco de Marcelo Gigante había comenzado ganando el primer set, pero este martes, la historia comenzó de cero.

El equipo, que conduce Lisandro Luppo, cayó ante el “Xeneize” en sets corridos de 25-17, 25-20 y 25-21.

De esa manera, Waiwen no pudo lograr triunfos en este Tour, y quedó en la novena posición de la tabla con dos victorias y siete derrotas.

En este tercer Tour, que se jugó en San Juan, Waiwen había arrancado con una derrota de 3-0 ante el líder e invicto Ciudad Vóley -candidato a repetir la corona- y luego cayó también 3-0 ante Vélez Sarsfield, quien ocupa la última posición.

Por otra parte, este viernes se iniciará en el Polideportivo Gorki Grana, en Morón, Buenos Aires, la fase de grupos de la Copa ACLAV (Asociación de Clubes Liga Argentina de Vóleibol), en la cual estará tomando parte el conjunto chubutense. Este certamen otorgará al ganador el boleto al Sudamericano de Clubes 2026.

En cuanto a la LVA, el certamen se reanudará en la segunda semana del mes de enero, con la realización del Tour 4 en escenario a definir, mientras que a fines del mismo mes e inicio de febrero, el Socios Fundadores del club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia será el escenario del 5º Tour.