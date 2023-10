Wanchope Ábila invitó a pelear a un hincha de Colón y se viralizó

Este lunes Ramón “Wanchope” Ábila desperdició una chance increíble de gol que hubiese sido el 2-0 para Colón de Santa Fe en su visita a Barracas Central en el partido por la octava fecha de la Copa de la Liga. Era la chance de liquidar el pleito para quedar más cerca de la punta de la Zona A y que lo hubiese sacado de la zona de triple empate que tiene hoy para evitar el descenso en la tabla anual. Tras esto, el entrenador Néstor Gorosito sacó al delantero y para colmo de males el Guapo lo dio vuelta y venció 2-1.

Las horas pasaron y la polémica con el ex atacante de Huracán y Boca Juniors siguió con un hincha. Se trata de Sebastián Nicolás Eleuteriu, un usuario de Tik Tok que lo criticó muy fuerte. El punta cordobés reaccionó en un diálogo por las redes sociales y en su cuenta de Instagram el simpatizante sabalero mostró los mensajes que le envió Ábila.

“Hola fenómeno, ¿cómo estás? Mañana avisame y nos juntamos los dos solos para que me cagues a trompadas. ¿Te parece? Así te sacás toda la bronca y estás liberado, crack, de las redes sociales”. Luego hubo otros avisos: “Típico de cagón”, “Claro, querés ser famoso”, “Hay que tener algún talento. Vos ni guapo sos”, “Es miedo y plata”, “Pero vos miedo tenés mucho”, “Hacé capturas, jaja. No tengas miedo” y “Si yo te tumbo te garcho”.

Luego de difundir las capturas con los agravios de Wanchope efectuó su descargo: “Estaba tan al pedo, boludeando, en vez de concentrarse en Colón. Vio reels. Primero, somos hinchas de Colón. Yo soy wanchopefóbico. Estoy podrido de los jugadores que vienen a los clubes del interior a hacer la plancha. Este me invita a pelear, yo lo quiero pelear, vamos a pelear, pero vamos a hacer un trato, Wanchope. Si yo te tumbo una vez, te vas de Colón sin cobrar nada”.

“Me arranca escribiendo ‘cuando quieras nos cagamos a trompadas’. Es una invitación que ningún hincha de Colón dejaría pasar. Después me dice si yo te tumbo te garcho. No me voy a meter con tus capacidades intelectuales. A nuestro club no pueden venir a joder. Vos te tenés que ir de Colón. Yo no lo banco, un tipo que le contesta a un gil como yo es porque está más al pedo que yo. Colón está entrando en un triangular para irse al descenso, ponete las pilas, Wanchope”, sentenció el seguidor del equipo santafesino.