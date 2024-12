Ya se palpita el regreso de DLS Basketball Camps

La próxima semana vuelve a realizarse el DLS Basketball Camps en Trelew, el evento de entrenamientos intensivos de básquetbol, que tiene como principales objetivos la preparación física, técnica, táctica individual y charlas sobre hábitos de entrenamientos.

Los entrenamientos contarán con la presencia de varios entrenadores, donde se destacan las presencias de Nicolás De los Santos (jugador de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia), Martín Villagrán (entrenador de GyECR) y Gustavo Sapochnik (asistente técnico de Villagrán), entre otros.

Durante la presentación, De los Santos expresó estar “muy feliz por hacer una nueva edición de este campus que comenzó hace cuatro años. Entrenando con el ‘Sapo’ en un receso se nos ocurrió esta idea después de tantos años retomar lo que hacía ‘Nito’ Veira. Los chicos nos siguen acompañando, Chubut Deportes y un montón de sponsors atrás, estamos muy felices, ultimando detalles para que salga todo bien y esperamos tener tres días a puro básquet y aprendizaje para los chicos”.

“Ya tenemos más de 80 inscriptos y se van a sumar más, la idea es pasarla bien, que los chicos se lleven cosas deportivas y hábitos que le van a quedar para la vida, inculcamos eso en las charlas, hábitos deportivos, alimentación, cuidados, psicología deportiva, todas esas cosas tratamos siempre de inculcar. Siempre tratamos de trabajar con profes de la zona, Mario González, Maxi Agüero, Laureana, ‘Fly’ Alvarez, Bruno Echegaray, Laura Villagrán, Emi Barboza, Seba Jiménez, entre otros, son chicos que sabemos que trabajan muy bien, que aman el deporte y trabajan muy bien en sus clubes”, agregó.

“Este año volví a Gimnasia, Martín y Gustavo ya estaban en el club, y Martín nos acompaña desde el primer campus, somos como una familia, nos conocemos mucho, disfrutamos de trabajar juntos, somos amigos y es importante y facilita mucho las cosas.

Volver a Gimnasia fue hermoso, me recibieron con los brazos abiertos, en un club que aprecio mucho, me dio la oportunidad de debutar en la Liga. Sensaciones hermosas, volver al club, a la ciudad, reencontrarme con amigos, con gente que conozco hace años, ahora me toca ser capitán, tomándolo con mucha responsabilidad. Y la idea de volver también fue para estar más cerca de la familia. Fue un año muy lindo y queda un 2025 con muchos objetivos por delante. Con 36 años, en el final de mi carrera, trato de disfrutar al máximo”, señaló el base del ’Verde’.

Gustavo Sapochnik brindó detalles del campus: “tenemos las inscripciones abiertas hasta un día antes del inicio para cerrar todo el tema administrativo, los lugares van a ser el Gimnasio municipal Nº 1, el club Racing y la Escuela Nº 714, son las tres canchas que vamos a usar en el campus durante los tres días, 27, 28 y 29 de diciembre”.

“Tenemos tres modalidades, los chicos que solo hacen el campus, van a la mañana, vuelven a sus casas y regresan al campus a la tarde; media pensión que los chicos almuerzan ahí en el Hotel Aguada y después hacemos la actividad a la tarde y vuelven a sus casas; y pensión completa para los chicos de afuera que se quedan en el hotel. Tenemos más de 20 chicos de otras ciudades. A partir de una gestión con un transporte de Comodoro va a salir un colectivo con chicos y profes que ya se está completando”. Sapochnik resaltó el apoyo que reciben desde Chubut Deportes desde la gestión de Milton Reyes. “Desde que están Milton y Mariano en Chubut Deportes recibimos el apoyo, hacemos el evento siguiendo los pasos de ‘Nito’ cuando hacía los campus en Playa Unión, más o menos con la misma idea. Estamos muy contentos con esta cuarta edición en Trelew, en total vamos ocho, hicimos en Punta Arenas, Calafate, Comodoro, más academias, venimos muy bien y creciendo año a año. Somos todos de la provincia, para mostrar el recurso humano que tenemos en Chubut, utilizarlo de una buena manera, ese en nuestro objetivo, generar un campus para niños y adolescentes y que en eso tres días puedan llevarse detalles de juego y hagan buenos amigos, los chicos que vienen de afuera que conozcan la ciudad, las instalaciones, vienen acompañados de familiares, les da la posibilidad de conocer los atractivos de la ciudad y alrededores. Nacimos acá y todo lo que hacemos nos gusta hacerlo acá”.

En lo personal, el ‘Sapo’ cierra un gran año y lo sintetiza: “estoy muy contento de trabajar en la Liga Nacional, es un anhelo de cualquier entrenador de básquet, me toca estar en Gimnasia equipo al que siempre iba a ver de chico con mi papá, soy hincha de Gimnasia, tengo muy buenos amigos, trabajar con mi amigo Martín ser parte de su staff y estar espalda con espalda es magnífico y a eso se le suma que este año que volvió ‘Nico’ que es el referente y capitán, es un orgullo para mí poder trabajar con dos personas que quiero mucho y son excelentes profesionales de lo cual uno va aprendiendo todos los días algo”.

Por su parte, el gerente general de Chubut Deportes, Mariano Ferro, recalcó que “es un placer poder estar acompañándolos nuevamente, de las cuatro ediciones, en dos hemos sido parte con esta. Hay que mostrar el recurso humano que tenemos, los profesionales que tenemos que van a llevar adelante el campus, tanto Martín, Gustavo como Nicolás, han pasado por todos los estamentos, el sentido de pertenencia con la provincia es fundamental. ‘Sapo’ fue técnico masculino y femenino del básquet de desarrollo de la provincia y ‘Nico’ que ha sido parte de las formativas, selección de la provincia, campeón de los Juegos de la Araucanía 2005, jugador de Liga Nacional y Selección Argentina. Por eso hay que destacar los grande valores y recursos humanos que tenemos en la provincia”.

“La cantidad de gente y de sponsors que les da una mano es porque son ustedes que representan al básquet de la provincia a nivel nacional e internacional, es eso, darle el valor que se merece, que los entrenadores, los chicos y los papás sepan la clase de personas que son. Lo que a uno le llena de orgullo son estas cosas y sobre todo cuando es gente formada en la provincia, eso es lo que más quería destacar, más allá del condimento de que nosotros somos parte y auspiciamos, con la decisión de Milton Reyes y el gobernador que ha tenido una política deportiva de atención y colaboración permanente que nos permitió ser parte de un montón de eventos que hemos realizado durante el año”.

Ferro, para cerrar, agregó que “para Chubut Deportes es un placer acompañar el campus, esta es la casa de los deportistas, ustedes hacen el deporte, esta es la casa de todos los deportistas de la provincia. Vamos a estar al pie del cañón acompañando en lo que

necesiten”.