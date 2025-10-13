YPF proyecta el ingreso de US$300 mil millones en exportaciones y 50.000 empleos

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, reveló que el acuerdo recientemente firmado entre la petrolera nacional y Eni puede representar para la Argentina el ingreso de US$300.000 millones en exportaciones y la generación de 50.000 puestos de trabajo.

En diálogo con el programa Esta Mañana por Radio Rivadavia, Marín destacó la firma del convenio con la compañía energética italiana asegurando que se trata de “la decisión final de inversión, lo que significa que el proyecto está cerrado”.

En este marco, detalló que “con este proyecto se va a duplicar la producción de gas de Vaca Muerta promedio de este año”, precisando que “vamos a exportar 75 millones de metros cúbicos por día”. Al respecto, reveló que “esto puede representar para Argentina US$300.000 millones de exportaciones entre el 2031 y 2050”.

Asimismo, el CEO de YPF especificó los montos de inversión al indicar que “en total este es un proyecto de US$85.000 millones de inversión”. En infraestructura se requieren US$25.000 millones, indicando que “para eso la idea es aplicar al RIGI y empezar a buscar el financiamiento”. Con respecto a pozos, indicó que “hasta el 2031 tenemos que invertir otros US$20.000 millones y desde ese año hasta el 2050 la cifra asciende a US$40.000 millones”.

Fuente: Noticias Argentinas